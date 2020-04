Niektóre dyski HDD Toshiba, WD i Seagate z oszukaną specyfikacją

W tym tygodniu pojawiły się informacje, że Western Digital używa w swoich dyskach twardych technologii SMR, bez ujawniania tego faktu klientom w materiałach marketingowych lub specyfikacjach produktów. Shingled magnetic recording jest technologią magnetycznego przechowywania danych stosowaną w celu zwiększenia gęstości zapisu danych, a co za tym idzie – pojemności dysku twardego, jednak z drugiej strony potrafi znacząco ograniczać wydajność operacji dokonywanych na urządzeniu. Chris Mellor, uznawany za guru z branży pamięci masowych, uzyskał informacje od firm Seagate i Toshiba, że również one stosują SMR bez informowania swoich klientów o tym fakcie.

Seagate i Toshiba, w przeciwieństwie do WD, używają technologii SMR także w produktach przeznaczonych typowo do komputerów stacjonarnych.

Spośród wszystkich metod używanych w produkcji dysków twardych, SMR jest zdecydowanie najwolniejsze. Nośniki z zastosowanym SMR mają drastycznie niższe osiągi losowego zapisu, który w codziennym użytkowaniu jest kluczowy z punktu widzenia użytkownika. Wpływa to bardzo mocno na wydajność w komputerowych systemach operacyjnych, przez co obserwuje się wolniejsze wykonywanie operacji (co oczywiście w deklarowanych parametrach nie zostało uwzględnione). Dodatkowo SMR może powodować problemy z kompatybilnością (np. macierzy RAID). Dyski używające tej technologii na ogół są przeznaczone do aplikacji WORM (write-once-read-many), a więc np. archiwizacji i przechowywania danych. Na pewno nie powinny być wykorzystywane w "twardzielach" służących jako rozruchowe. Stąd całe zamieszanie.

Producenci dysków twardych (znajdujący się pod presją rynku SSD), używają SMR ze względu na niższy koszt produkcji, co przekłada się (albo przynajmniej powinno) na lepsze ceny dla klientów. Dostawcy HDD obecnie specjalizują się w tanich i dużych objętościowo pamięciach do przechowywania. Jednak znacznie niższa wydajność powinna być zaznaczana w specyfikacjach, co nie zawsze było faktycznie uwzględniane. WD stosował ten typ technologii w dyskach WD Red, w modelach o pojemności od 2 TB do 6 TB. Obecnie okazało się, że robi to również Toshiba (w dość powszechnie polecanych do komputerów stacjonarnych) dyskach z serii P300. Seagate nie jest niestety lepszy. Technologia SMR jest wykorzystywana w ich czterech modelach, w tym serii Desktop o pojemności 5 TB. Co gorsza, producent ten był w stanie poprawnie oznaczyć kilka swoich archiwalnych dysków twardych jako wykorzystujące SMR, przez co brak ujawnienia informacji o modelach aktualnie oferowanych wydaje się celowym oszustwem. Miejmy nadzieję, że konsumenci głosując portfelami spowodują, że takie praktyki (ukrywanie dokładnej specyfikacji) staną się powszechnie potępiane i przestaną być przez uskuteczniane.

Źródło: tomshardware, blocksandfiles