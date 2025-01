Nie masz z kim porozmawiać na WhatsAppie? Żaden problem. Do aplikacji mają wkrótce zawitać chatboty

Najpopularniejszy komunikator na świecie od firmy Meta już niebawem zyska nowe możliwości. Przedsiębiorstwo od pewnego czasu stara się integrować swoje usługi z tzw. sztuczną inteligencją, więc wprowadzana funkcjonalność także jest z tym związana. Mowa o sposobności porozmawiania z osobami, które... tak naprawdę nie istnieją. Każda jednak będzie imitować określoną osobowość i specjalizację. Będą to więc spersonalizowane chatboty, jakich na rynku całkiem sporo.

Komunikator internetowy WhatsApp wkrótce wzbogaci się o nową zakładkę. Znajdziemy w niej wiele chatbotów, które będą naśladowały konkretną osobowość i w zamyśle mają pomagać użytkownikom w różnych kwestiach.



fot. EyestetixStudio

Omawiane informacje pochodzą z serwisu WABetaInfo, który odkrył, że w nowej aktualizacji beta aplikacji WhatsApp (wersja 2.25.1.24) dla systemu Android pojawiła się zakładka AIs, która wkracza na miejsce Społeczności (ta z kolei zostanie wchłonięta przez Czaty). To właśnie tutaj spotkamy się z różnymi chatbotami, które będą do naszej dyspozycji. Wcześniej firma udostępniła niektórym użytkownikom z wybranych krajów funkcję AI Studio, która pozwalała uzyskać dostęp do praktycznie takiej samej funkcjonalności. Chatboty będą podzielone na kategorie, a sama lista będzie wyglądała tak, jak na poniższym zrzucie ekranu.



tło: EyestetixStudio

Nowość jest jeszcze w fazie testowania i ma zostać wdrożona w następnej aktualizacji, natomiast nie ma pewności, czy w Polsce także będzie można z niej skorzystać. Usługi Meta AI nie są bowiem dostępne w naszym kraju. Z biegiem czasu sytuacja zapewne ulegnie zmianie, więc - tak czy inaczej - możemy się spodziewać, że niebawem my także będziemy mogli skorzystać z aplikacji w nieco zmienionej formie. Jeżeli natomiast szukamy alternatywy dla WhatsAppa, to bezpieczniejszym wyborem wydaje się Signal (Android, iOS, macOS, Linux, Windows).

Źródło: WABetaInfo, ikona: Aarthi Padmanabhan, fot. mobilna: HeikoAL