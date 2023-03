Nextbase 622GW - recenzja wideorejestratora z segmentu premium. Jak spisuje się z dodatkowymi kamerami tylnymi?

Wielu kierowców przekonało się już, jak ważne jest posiadanie wideorejestratora w samochodzie. Ba, niektórzy pewnie będą nawet zdania, że bez włączonej kamerki nie ma co wyjeżdżać na miasto. Cóż, można zrozumieć taką retorykę patrząc na niektóre nagrania udostępniane na YouTubie. W sklepach jest jednak ogromny wybór wśród kamer samochodowych, a i świadomych kierowców ciągle przybywa. Jaki produkt będzie więc najlepszy? W końcu nie jest tajemnicą, że kompletny, w pełni wystarczalny dla zwykłego Kowalskiego rejestrator można nabyć już za kilka stówek. Pytanie więc, czym konkretnie wyróżnia się kamera z segmentu premium kosztująca niemal 1200 zł? Odpowiedź znajdziecie poniżej.

Autor: Piotr Piwowarczyk

Bohaterem niniejszej publikacji został wideorejestrator Nextbase 622GW, który trafił do nas wraz z dodatkowym modułem kabinowym oraz kamerką na tylną szybę. Mamy więc do czynienia z kompletnym, wysokobudżetowym pakietem, który w razie zdarzenia drogowego powinien zapewnić maksymalną widoczność nie tylko przed maską, ale również w okolicy samochodu. Można też liczyć rzecz jasna na bardzo wysoką jakość nagrywanego obrazu, ale i nie tylko. Omawiany przez nas model 622GW został wyceniony na 1199 zł, więc jasne jest, że producent wyposażył go w szereg dodatkowych i pomocnych funkcji. Warto przy okazji dodać, że jest to flagowy produkt w ofercie firmy Nextbase. Niżej w hierarchii znajdują się takie modele, jak testowany już przez nas 522GW, a także 422GW, 322GW czy bardziej budżetowe 222 i 122. Choć więc nie mówimy tu o zupełnie świeżym urządzeniu, to jednak jego popularność, a także rzekoma bezkompromisowość każe nam sprawdzić jak całość spisze się w praktyce.

Po Nextbase 622GW można spodziewać się niemal wszystkiego co najlepsze. Mowa w końcu o wideorejestratorze wycenionym na 1199 zł. Pytanie, czy zwykły śmiertelnik będzie w stanie wykorzystać wszystkie funkcje kamerki?

Jasne jest, że po Nextbase 622GW można spodziewać się niemal wszystkiego co najlepsze. Kamera została wyposażona w dotykowy 3-calowy ekran IPS o rozdzielczości 960 x 480 pikseli oraz sensor optyczny OmniVision OS08A10 CMOS zapewniający rejestrację nagrań w rozdzielczości do 4K przy 30 klatkach na sekundę i kącie widzenia 140° (zapis wideo w formacie MP4). Całość ma także GPS-a, oferuje połączenie Bluetooth 5.0 i Wi-Fi (do łączności z aplikacją MyNextbase Connect), filtr polaryzacyjny, pasywny tryb parkingowy, cyfrową stabilizację obrazu, tryb SOS służący do powiadamiania służb w razie wypadku, funkcję lokalizacyjną what3words, tryb nocny, tryb ekstremalnej pogody, a także asystenta głosowego Alexa. Nextbase 622GW posiada slot na kartę pamięci microSD o pojemności do 128 GB, wbudowany akumulator o pojemności 320 mAh oraz gniazdo mini-USB. Na papierze kamerka oferuje więc bardzo dużo i wydaje się, że przeciętny kierowca raczej nie wykorzysta wszystkich dostępnych funkcji. Pełne podsumowanie specyfikacji znajdziecie w tabeli poniżej.

Nextbase 622GW Nextbase 522GW Wielkość ekranu 3,0", 960 x 480 pikseli, dotykowy 3,0", 960 x 480 pikseli, dotykowy Rozdzielczość nagrywania 4K w 30 FPS / 1440p w 60 FPS / 1080p w 120 FPS maks. 1440p w 30 FPS Sensor optyczny OmniVision OS08A10 CMOS Sony Starvis Przysłona f/1.3 f/1.3 Format nagrywania .MP4 (H.264) .MP4 (H.264) Kąt widzenia optyki 140° 140° Nagrywanie dźwięku Tak Tak Wbudowany GPS Tak, 10 Hz Tak, 10 Hz Wi-Fi Tak, QuickLink-WLAN Tak, QuickLink-WLAN Bluetooth Tak, wersja 5.0 Tak, wersja 4.2 Sensor przeciążeń Tak Tak Obsługa kart pamięci Tak, obsługiwana pojemność do 128 GB Tak, obsługiwana pojemność do 128 GB Pojemność baterii 320 mAh 280 mAh Wymiary (mm) 45 x 94 x 53 53 x 94 x 45 Waga (g) 125 125 Ostrzeżenie przed fotoradarami Nie Nie Ostrzeżenie przed odcinkowym pomiarem prędkości Nie Nie Tryb parkingowy Tak, pasywny Tak, pasywny Nagrywanie zdarzeń Tak Tak Tryb zdjęć Tak, z koordynatami GPS, możliwość robienia zdjęć podczas nagrywania Tak, z koordynatami GPS, możliwość robienia zdjęć podczas nagrywania Inne Automatyczne uruchomienie, czujnik ruchu, możliwość zarządzania nagraniami poprzez aplikację, filtr polaryzacyjny, cyfrowa stabilizacja obrazu, tryb SOS, funkcja what3words, tryb nocny, tryb ekstremalnej pogody, asystent głosowy Alexa, obsługa kamerek tylnych Automatyczne uruchomienie, czujnik ruchu, możliwość zarządzania nagraniami poprzez aplikację, filtr polaryzacyjny, tryb SOS, tryb nocny, tryb ekstremalnej pogody, asystent głosowy Alexa, obsługa kamerek tylnych Cena 1199 zł 899 zł

Kilka słów należy się także na temat dodatkowych modułów do kamerki, które zostały dołączone do zestawu testowego. Oba produkty nie mają konkretnego oznaczenia - to po prostu Kamera tylna (kabinowa) oraz Kamera na tylną szybę. Ten pierwszy produkt wykorzystuje szerokokątny obiektyw kabinowy (140°), aby nagrywać zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz pojazdu. To niewielki moduł, który dopinany jest z boku do kamerki Nextbase. Kamera na tylną szybę to rejestrator, którego działania nie trzeba chyba wyjaśniać. Podobnie jak w innych kamerkach, na pokładzie znalazł się obiektyw 140°. Całość posiada w pełni regulowany uchwyt magnetyczny i przewód o długości 6 m, który należy podpiąć bezpośrednio do głównej kamerki Nextbase. Oba dodatkowe moduły zostały wycenione na 299 zł, a ich współdziałanie z opisywanym modelem 622W zostanie opisane na następnych stronach artykułu.