Netflix: filmowe i serialowe premiery na 25 - 31 maja 2020

Z każdym tygodniem na Netfliksie przybywa premier. Choć nie zawsze należy liczyć jedynie na świeże kinowe tytuły, to platforma przynosi często sporo sprawdzonych hitów oraz własnych ciekawych produkcji (często, nie znaczy niestety zawsze). Przyznać jednak trzeba, że Netflix wciąż budzi zainteresowanie, podobnie jak niniejsza cotygodniowa lista. Jak co tydzień sprawdzamy więc, co też bardziej lub mniej ciekawego pojawi się w serwisie. Licząc także na czytelników PurePC zachęcam do dzielenia się w komentarzach tytułami ciekawych produkcji, które zdołaliście obejrzeć ostatnio zarówno na Netfliksie, jak i na platformach konkurencyjnych. Prócz kilku wybranych, dobrze rokujących tytułów, na końcu newsa znajdziecie również listę skrótową, dotyczącą wszystkich premier w tym tygodniu.

Siły Kosmiczne: Sezon 1

Opis: Czterogwiazdkowy generał niechętnie zgadza się na współpracę z ekscentrycznym naukowcem. Razem mają zbudować nową formację armii USA - Siły Kosmiczne.

Występują: Steve Carell, Owen Daniels, Noah Emmerich

Światowa data premiery: 29 maja 2020

W Netflix od: 29 maja 2020

Tytuł oryginalny: Space Force

Gatunek: Komedia

Kraj produkcji: USA

Ocena na portalu IMDb: Jeszcze brak

Ocena na portalu Filmweb: Jeszcze brak

Strona produkcji: klik

Searching

Opis: Córka bohatera przestaje odbierać telefon i nie odpisuje na wiadomości. Zdesperowany ojciec wspólnie z policją rozpoczyna jej poszukiwania.

Występują: John Cho, Debra Messing, Joseph Lee

Światowa data premiery: 21 stycznia 2018

W Netflix od: 26 maja 2020

Tytuł oryginalny: Searching

Gatunek: Thriller

Kraj produkcji: Rosja, USA

Ocena na portalu IMDb:

Ocena na portalu Filmweb: 6,9

Strona produkcji: klik

Domysł

Opis: Młoda policjantka i detektyw badają sprawę zabójstwa dziewiętnastolatki. Główną podejrzaną jest najlepsza przyjaciółka ofiary.

Występują: Luisana Lopilato, Joaquín Furriel, Rafael Ferro

Światowa data premiery: 28 maja 2020

W Netflix od: 28 maja 2020

Tytuł oryginalny: La corazonada

Gatunek: Kryminał, Thriller

Kraj produkcji: Argentyna

Ocena na portalu IMDb: Jeszcze brak

Ocena na portalu Filmweb: Jeszcze brak

Strona produkcji: klik

Żona

Opis: Podróż do Szwecji po odbiór nagrody Nobla staje się dla pisarza i jego żony pretekstem do spojrzenia wstecz na ich wspólne życie.

Występują: Glenn Close, Jonathan Pryce, Max Irons

Światowa data premiery: 12 września 2017

W Netflix od: 31 maja 2020

Tytuł oryginalny: The Wife

Gatunek: Dramat

Kraj produkcji: Szwecja, USA

Ocena na portalu IMDb: 7,2

Ocena na portalu Filmweb: 7,3

Strona produkcji: Brak

Już mnie tu nie ma

Opis: Wskutek zatargu z lokalnym meksykańskim gangiem 17-letni Ulises musi opuścić swoją kochającą tańczyć cumbię ekipę i uciec do USA.

Występują: Xueming Angelina Chen, Juan Daniel Garcia Treviño

Światowa data premiery: 20 października 2019

W Netflix od: 27 maja 2020

Tytuł oryginalny: Ya no estoy aquí

Gatunek: Dramat

Kraj produkcji: Meksyk, USA

Ocena na portalu IMDb: 7,4

Ocena na portalu Filmweb: Brak

Strona produkcji: klik

Pełna lista premier Netflix w dniach 25 - 31 maja 2020:

25 maja 2020:

Zatrzyj ślady



26 maja 2020:

Hannah Gatsby: Douglas

Searching

Ash kontra martwe zło



27 maja 2020:

Już mnie tu nie ma

Madagaskar



28 maja 2020:

Dorohedoro: Sezon 1

Domysł



29 maja 2020:

Siły Kosmiczne: Sezon 1

Somebody Feed Phil: Sezon 3

Queen of the South: Sezon 4



31 maja 2020:

Żona



Źródło: Netflix