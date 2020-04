Netflix: filmowe i serialowe premiery na 20 - 26 kwietnia 2020

Z każdym tygodniem na Netfliksie przybywa premier. Choć nie zawsze należy liczyć jedynie na świeże kinowe tytuły, to platforma przynosi często sporo sprawdzonych hitów oraz własnych ciekawych produkcji (często, nie znaczy niestety zawsze). Przyznać jednak trzeba, że Netflix wciąż budzi zainteresowanie, podobnie jak niniejsza cotygodniowa lista. Jak co tydzień sprawdzamy więc, co też bardziej lub mniej ciekawego pojawi się w serwisie. Licząc także na czytelników PurePC zachęcam do dzielenia się w komentarzach tytułami ciekawych produkcji, które zdołaliście obejrzeć ostatnio zarówno na Netfliksie, jak i na platformach konkurencyjnych. Prócz kilku wybranych, dobrze rokujących tytułów, na końcu newsa znajdziecie również listę skrótową, dotyczącą wszystkich premier w tym tygodniu.

Bagienna cisza

Opis: Gdy dziennikarz, który został autorem kryminałów, przygląda się korupcji w ramach pisania nowej książki, granice między fikcją a rzeczywistością szybko się zacierają.

Występują: Pedro Alonso, Nacho Fresneda, Carmina Barrios

Światowa data premiery: 1 stycznia 2020

W Netflix od: 22 kwietnia 2020

Tytuł oryginalny: El silencio del pantano

Gatunek: Thriller

Kraj produkcji: Hiszpania

Ocena na portalu IMDb: 6,0

Ocena na portalu Filmweb: 6,5

Strona produkcji: klik

Ostatni taniec: miniserial

Opis: Serial dokumentalny o karierze Michaela Jordana i legendarnej drużynie Chicago Bulls z lat 90. Zawiera niepublikowane dotąd nagrania z sezonu 1997–1998.

Występują: Michael Jordan, Scottie Pippen, Dennis Rodman

Światowa data premiery: 20 kwietnia 2020

W Netflix od: 20 kwietnia 2020

Tytuł oryginalny: The Last Dance

Gatunek: Dokumentalny

Kraj produkcji: USA

Ocena na portalu IMDb: Jeszcze brak

Ocena na portalu Filmweb: Jeszcze brak

Strona produkcji: klik

Tyler Rake: Ocalenie

Opis: Nieustraszony najemnik podejmuje się najbardziej niebezpiecznej misji w swojej karierze - musi uratować porwanego syna pewnego biznesmena.

Występują: Chris Hemsworth, Golshifteh Farahani, David Harbour

Światowa data premiery: 24 kwietnia 2020

W Netflix od: 24 kwietnia 2020

Tytuł oryginalny: Extraction

Gatunek: Dramat, Akcja

Kraj produkcji: USA

Ocena na portalu IMDb: Jeszcze brak

Ocena na portalu Filmweb: Jeszcze brak

Strona produkcji: klik

Mandy

Opis: Pojawienie się demonicznego kultu zmienia beztroskie życie Mandy i Reda w surrealistyczny koszmar, z którego jedynym wyjściem jest brutalna zemsta.

Występują: Nicolas Cage, Andrea Riseborough, Linus Roache

Światowa data premiery: 14 września 2018

W Netflix od: 22 kwietnia 2020

Tytuł oryginalny: Mandy

Gatunek: Horror

Kraj produkcji: Belgia, USA, Wielka Brytania

Ocena na portalu IMDb: 6,6

Ocena na portalu Filmweb: 6,2

Strona produkcji: Brak

After Life: sezon 2

Opis: Dziennikarz próbujący pogodzić się ze śmiercią żony zaczyna zachowywać się nieprzyjemnie, aby odepchnąć od siebie tych, którzy próbują mu pomóc.

Występują: Ricky Gervais, Tom Basden, Tony Way

Światowa data premiery: 24 kwietnia 2020

W Netflix od: 24 kwietnia 2020

Tytuł oryginalny: After Life

Gatunek: Dramat, Komedia

Kraj produkcji: Wielka Brytania

Ocena na portalu IMDb: 8,4

Ocena na portalu Filmweb: 7,8

Strona produkcji: klik

W poszukiwaniu Boga z Morganem Freemanem: sezon 3

Opis: Gospodarz programu Morgan Freeman zastanawia się nad rolą religii w historii ludzkości oraz jak to, w co wierzymy, nas łączy. Szuka też odpowiedzi na doniosłe pytania.

Występują: Morgan Freeman

Światowa data premiery: 13 marca 2019

W Netflix od: 22 kwietnia 2020

Tytuł oryginalny: The Story of God with Morgan Freeman

Gatunek: Dokumentalny

Kraj produkcji: USA

Ocena na portalu IMDb: 7,9

Ocena na portalu Filmweb: 7,6

Strona produkcji: klik

Pełna lista premier Netflix w dniach 20 - 26 kwietnia 2020:

20 kwietnia 2020:

Gotowanie na marihuanie

The Midnight Gospel



21 kwietnia 2020:

Middleditch & Schwartz

Zakonnica

Outlander



22 kwietnia 2020:

Papież Franciszek i jego przesłanie

Pierwsza noc oczyszczenia

Mandy

W poszukiwaniu Boga z Morganem Freemanem

Absurdalna planeta

Wygrać dzicz

Bagienna cisza

Circus of Books

The Willoughbys



23 kwietnia 2020:

Ghost in the Shell: SAC_2045: Sezon 1

Dom kwiatów: Sezon 3



24 kwietnia 2020:

After Life: Sezon 2

Tyler Rake: Ocalenie

Yours Sincerely, Kanan Gil

Cześć, ninja!: Sezon 2



