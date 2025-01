8 widżetów od Google na telefony z Androidem. Czy korzystasz, z któregoś z nich?

Najlepszą cechą współczesnych smartfonów jest ich uniwersalność. Można z nich korzystać do komunikacji, robienia zakupów, zapisywania notatek i przypomnień, kontrolowania urządzeń inteligentnego domu, wykonywania zdjęć i nagrań wideo, słuchania muzyki, oglądania filmów, rezerwowania miejsc w kinie, czytania książek, nawigacji, sprawdzania pogody i wielu innych rzeczy. Jednak większość najważniejszych funkcji zawdzięczamy nie samemu systemowi operacyjnemu, lecz odpowiednim aplikacjom w nim zainstalowanym. Typowe, codzienne używanie zazwyczaj wygląda tak, że po prostu włączamy dany program, wykonujemy konkretne zadanie lub wyszukujemy informacji, a potem przełączamy apkę na inną. Jednak czasami proste rzeczy wykonamy szybciej, jeśli w ogóle nie będziemy otwierali głównego interfejsu aplikacji, lecz użyjemy jego małej, uproszczonej wersji, umieszczonej bezpośrednio na jednym z pulpitów, czyli tak zwanego widżetu.

Autor: Tomasz Duda

Rynek urządzeń mobilnych jest bardzo zróżnicowany. Wybór producentów jest duży, a konkretnych modeli i ich wersji jest po prostu ogrom. Niemal każdy znajdzie smartfon w odpowiednim dla siebie budżecie, z pożądanym wyglądem, funkcjonalnością, wydajnością itp. Jest jednak pewna kwestia, w której wybór jest bardzo mały, wręcz znikomy. Chodzi oczywiście o mobilne systemy operacyjne. Realnie do wyboru mamy w zasadzie tylko dwa: Android lub iOS, przy czym pierwszy z nich jest prawie 2,5-krotnie bardziej popularny (duży wpływ na to mają pewnie ceny urządzeń). Pisałem już o tym kilkakrotnie, ale podkreślę jeszcze raz: według danych serwisu Statcounter, w skali globalnej z systemu Android korzysta prawie 71% użytkowników, a z iOS niecałe 29%. O innych w ogóle nie warto wspominać, bo stanowią margines.

Pełne wersje aplikacji dają dostęp do wszystkich funkcji, ale korzystanie z nich nie zawsze jest najszybsze. Czasami lepiej jest umieścić na pulpicie telefonu widżety i mieć bezpośredni dostęp do kilku, wybranych opcji. Zaczynamy od kilku widżetów od Google, a w jednej z kolejnych publikacji zaprezentujemy inne, w tym polecane przez Was.

A skoro system Google ma tak dużą przewagę, to wpadłem na pomysł, aby nawiązać do tematu i spojrzeć na to, jakie popularne widżety Google oferuje dla swojego Androida i czy są one w jakimkolwiek stopniu przydatne. Jasne, że o kwestii widżetów można pisać wiele, więc zapewne będzie jeszcze okazja, aby zrobić zestawienie innych, ciekawych i polecanych. Dlatego śmiało piszcie w komentarzach, jakie widżety przydają się Wam na co dzień lub które uznajecie za wartościowe, albo nietypowe. Jak wiadomo, wiele z nich pojawia się w systemie dopiero po zainstalowaniu konkretnej aplikacji, ale nie skupiajmy się tutaj na pełnych apkach, lecz wyłącznie na ich miniaturowych wersjach, czyli widżetach. Jakie zatem znacie “widgety” od Google i czy używacie któregoś z nich? Oto kilka najbardziej popularnych. Zapewne dla większości osób jest to oczywiste, ale w razie czego dodam, że aby dodać widżet na jednym z pulpitów smartfonu lub tabletu z Androidem, należy przytrzymać palec w pustym miejscu na ekranie, następnie z menu kontekstowego wybrać opcję Widżety, a potem odnaleźć interesujący widżet na liście, przytrzymać na nim palec i przenieść na wybrany pulpit (tam, gdzie się zmieści).

Google Keep - notatki tekstowe, głosowe, graficzne i listy zakupów

U mnie aplikacja Google Keep pełni funkcję podstawowego notatnika, nie tylko, gdy używam telefonu z Androidem, ale również iPhone lub komputera z systemami Windows, macOS i Linux. Dla mnie najważniejsze jest to, że błyskawicznie zapisuje i synchronizuje codzienne zapiski między wszystkimi urządzeniami. Oczywiście jest to usługa oparta na chmurze Google, więc nie przesyła oddzielnych plików, lecz na każdym smartfonie, tablecie czy komputerze daje dostęp do nich za pomocą interfejsu aplikacji lub przeglądarki internetowej. Jednak warto też podkreślić, że Keep oferuje dostęp do już zapisanych notatek oraz możliwości tworzenia nowych, z poziomu widżetów. Jeden z nich pozwala umieścić na pulpicie konkretną, pojedynczą notatkę, dzięki temu możemy umieścić w niej np. wszystkie notatki z jednego dnia albo stworzyć “odhaczaną” listę zakupów i wybrać się z nią do sklepu.

Drugi widżet jest podobny, ale daje dostęp do grupy notatek, czyli np. do przypiętych, związanych z pracą itp. Z kolei trzeci widżet jest znacznie bardziej wielofunkcyjny, służy bowiem wyłącznie do tworzenia nowych notatek. Dzięki niemu można błyskawicznie stworzyć nową listę, notatkę tekstową, głosową, graficzną (w tym również zapiski odręczne palcem lub piórkiem) albo szybko wykonać zdjęcie i wzbogacić je o opis tekstowy. Każdy z tych widżetów można skalować, przykładowo trzeci z opisanych występuje w wersji 1x2, 1x3, 1x4, 2x2. Każdy powinien sam odpowiedzieć, czy widżet z szybkim dostępem do notatek jest dla niego przydatny. Dla mnie zarówno prywatnie, jak i służbowo jest to narzędzie nieodzowne i jeden z tych widżetów, z których korzystam często i regularnie.

Bateria - poziom naładowania akumulatora w smartfonie, słuchawkach i innych akcesoriach

Jest to widżet bardzo prosty, ale jednocześnie całkiem przydatny, choć występuje głównie w smartfonach Google Pixel od Androida 12 w górę. Jego funkcjonalność ogranicza się w zasadzie tylko do jednej rzeczy: prezentowania poziomu naładowania akumulatora w sparowanych ze smartfonem akcesoriach Bluetooth oraz w samym telefonie. Pod względem wizualnym są one prezentowane w postaci poprzecznych pasków, z dodatkową informacją w postaci cyfrowej. Zapewne dla większości osób największe znaczenie będzie miało wyświetlenie stanu naładowania w podłączonych słuchawkach bezprzewodowych i smartwatchu, ale jeśli np. ktoś sparował z tabletem myszkę i klawiaturę, to też może liczyć na odpowiednie informacje. Widżet jest skalowalny i może wyświetlać kilka urządzeń naraz, nawet jeśli go pomniejszymy. Ciekawe może być też to, że może wyświetlać również szacunkowy, pozostały czas pracy.

Książki Google - szybki dostęp do ulubionych tytułów

Coraz więcej osób czyta książki, co samo w sobie cieszy mnie bardzo, bo dobra książka moim zdaniem potrafi być nieporównywalnie lepsza i bardziej wciągająca, niż większość filmów. Część z nich korzysta nadal z klasycznej formy papierowej, spora grupa używa w tym celu dedykowanych czytników e-booków, ale są też tacy, którzy czytają książki na tablecie, a nawet smartfonie i w zasadzie nie ma w tym nic złego. Sam z resztą czasami tak robię, w końcu typowy czytnik typu Amazon Kindle ma wyświetlacz o przekątnej 6 cali, a współczesne smartfony mają najczęściej między 6, a 7 cali, natomiast tablety są jeszcze większe. Technologia wyświetlacza też ma duże znaczenie, ale jeśli korzystamy z urządzenia z panelem AMOLED i ustawimy ciemne tło, to czytanie e-booka nie zużywa wiele energii, a jakość obrazu jest wystarczająca. Jak zapewne część osób wie, Google ma swój sklep o nazwie Książki Play, którego zaletą jest rzecz jasna automatyczna synchronizacja zakupionych tytułów z tym samym kontem użytkownika, więc niezależnie od tego, na czym otworzysz daną książkę, to będziesz mieć do niej dostęp i możesz kontynuować czytanie od strony, na której skończyłeś. Jeśli więc ktoś korzysta z ich oferty, to możne rozważyć również użycie odpowiedniego widżetu w Androidzie. Do wyboru mamy dwa. Pierwszy z nich pozwala przypiąć tylko jeden tytuł (np. ten aktualnie czytany), a drugi prezentuje coś w rodzaju miniaturowej półki z kilkoma czytanymi ostatnio książkami oraz daje dostęp do pełnej listy zakupionych tytułów. Rozmiar drugiej z nich można zmieniać.

Dysk Google - skanowanie do PDF, przesyłanie plików i tworzenie dokumentów

Aplikacja Dysk Google moim zdaniem należy do najbardziej przydatnych, jakie udostępniła ta firma. Osobiście używam jej dosłownie codziennie do pracy i niemal równie często do użytku prywatnego. Tworzę lub współtworzę dokumenty tekstowe i arkusze, wykonuję kopię swoich najważniejszych zdjęć i plików w chmurze Google oraz udostępniam je wybranym osobom, a także magazynuję tam ważne informacje i zrzuty ekranowe. Zresztą tekst, który teraz czytacie, napisałem, wchodząc w Dysk i tworząc w nim odpowiedni dokument. Jednak w wielu sytuacjach przydać może się też funkcja, o której niewiele osób pamięta, a mianowicie szybkie skanowanie fizycznych dokumentów, etykiet, zdjęć itp. do pliku PDF. Napisałem już wcześniej oddzielny poradnik krok po kroku na ten temat. I właśnie w tym momencie bardzo przydatny może okazać się widżet aplikacji Dysk, a właściwie kilka widżetów. Po wejściu w telefonie w listę widżetów można zauważyć opcję Skanowanie na Dysk. Jest to mała, nieinwazyjna ikona w formacie 1x1, więc można ją relatywnie łatwo zmieścić na jednym z pulpitów Androida. Jedyne co trzeba zrobić na wstępie, to wskazać folder docelowy (online), na który będą przesyłane wszystkie stworzone przez użytkownika PDFy. Później po dotknięciu ikony otworzy się aparat, należy wykonać zdjęcie np. dokumentu papierowego, zostanie on ulepszony tak, aby był kontrastowy i czytelny, a później można go w razie potrzeby edytować dalej (np. ręcznie wprowadzić tekst). Oprócz tego są widżety do przesyłania plików, zdjęć, tworzenia dokumentów, a także listy ostatnich dokumentów i ikona prowadząca do jednego, konkretnego folderu (np. pliki służbowe itp).

W skrócie - wizualne przypomnienie o planie Twojego dnia

Mały, prosty, ale przydatny widżet, zwłaszcza dla osób, które mają dość napięty grafik każdego dnia. Znajdziesz go na liście widżetów, w grupie pod wspólną nazwą Google. Jeśli nie masz nic zaplanowanego, to pokazuje on tylko dzień, datę i prognozę pogody na aktualny dzień. Jeśli jednak jesteś zabiegany, przed południem masz serię spotkań, później musisz pamiętać o czyichś urodzinach, a po południu nie możesz spóźnić się na pociąg lub samolot, to ten widżet poinformuje Cię każdej z tych okazji po kolei. Domyślnie nie wyświetla kilku nadchodzących wydarzeń, ale w każdej chwili możesz go dotknąć i otworzyć pełną listę zadań. Warto pamiętać, że Google jest w stanie automatycznie wczytać np. dane o wylocie choćby z karty pokładowej zapisanej w chmurze Google zsynchronizowanej z danym kontem użytkownika, a pozostałe informacje zaciągnie np. z Kalendarza lub właśnie z aplikacji Lista zadań. Myślę, że może to być interesujący widżet dla zabieganych i zapominalskich.

Wyszukiwarka dźwięku - sprawdź co to za utwór

Każdy musi sam sobie odpowiedzieć na pytanie, ile razy zdarzyło mu się usłyszeć jakiś fajny utwór, ale nie znał wykonawcy, ani tytułu, a zależało komuś na jego rozpoznaniu i dodaniu do swojej listy odtwarzania, w usłudze streamingowej. Czasami są to kawałki, które lecą w radiu, czasami w reklamie, w sklepie, z okna sąsiada z naprzeciwka albo nawet bezpośrednio z czyichś ust. Dzięki temu widżetowi możesz szybko dowiedzieć się co gra w twoim otoczeniu. Znajdziesz go również na liście widżetów, w grupie Google. Wystarczy, że dodasz małą ikonę 1x1 do pulpitu i dotkniesz jej za każdym razem, gdy chcesz rozpoznać muzykę. Sam proces identyfikacji nie trwa długo, zazwyczaj konieczne jest zaledwie kilka, może do 10 sekund. Natomiast najciekawsze jest to, że Google potrafi rozpoznać nawet utwór, który ktoś nuci. Tak! Muzyka nie jest konieczna. Ja zanuciłem dość niezgrabnie motyw przewodni z serialu Airwolf (taaaak, stary już jestem), który z jakiegoś powodu chodził mi po głowie od rana i… bez problemu! Google rozpoznało moje fałszowanie i podało prawidłową odpowiedź.

Tłumacz - widżet przydatny nie tylko w czasie zagranicznych wyjazdów

Bywam w miarę regularnie w Berlinie, prywatnie i niekiedy też służbowo, a że język niemiecki umiem w stopniu mniej niż podstawowym, to czasami, żeby się z kimś porozumieć, używam angielskiego albo korzystam z tłumacza Google. W szczególności jego uproszczonej formy, w postaci widżetu, który już na stałe zagościł na pulpicie mojego smartfonu z Androidem. Zresztą całkiem niedawno miało to miejsce, gdy stałem w metrze i musiałem spytać o dwa połączenia z przesiadką. Widzet pozwala prowadzić dość sprawną rozmowę między dwiema osobami posługującymi się różnymi językami, przy czym każda z nich mówi w swoim języku ojczystym. Aplikacja bardzo szybko tłumaczy to na drugi z wybranych języków i wymawia, za pomocą wbudowanego w telefon głośnika. Widżet ma też opcję tłumaczenia z wpisanego lub wklejonego tekstu oraz bezpośrednio z aparatu. Nie trzeba nawet robić zdjęcia, po prostu należy skierować aparat np. na menu w restauracji, znak drogowy albo jakąś ulotkę, a na ekranie pojawi się od razu tłumaczenie.

Kontakty - szybkie połączenie z wybranymi osobami

Dostęp do kontaktów w zasadzie na każdym smartfonie jest łatwy, bo przecież nadal funkcje telefonowania i wysyłania SMSów należą do podstawowych cech tych urządzeń. Mimo wszystko często bywa tak, że najczęściej i najbardziej regularnie kontaktujemy się z kilkoma osobami. Z tego właśnie powodu dobrym pomysłem może być umieszczenie widżetów z wybranymi osobami na jednym z pulpitów systemu Android. Znajdziemy tutaj zarówno małe ikony 1x1 dla pojedynczej osoby, jak i paski 1x4 dla kilku osób. Ciekawy jest też widżet 2x2 , który po pomniejszeniu ma postać 1x2. Wyświetla on zdjęcie danej osoby oraz dwa oddzielne przyciski: jeden do rozmów telefonicznych, a drugi do wiadomości tekstowych. Takich widżetów zmieści się na pulpicie typowego smartfonu kilka, co oznacza, że mamy kontakt do nich dosłownie jednym dotknięciem. Jeśli ktoś faktycznie bardzo często dzwoni z wybranymi ludźmi, to takie ułatwienie może zaoszczędzić sporo czasu w skali miesiąca.

Rzecz jasna, nie są to wszystkie widżety, jakie oferuje Google. W zasadzie mógłbym wspomnieć też o widżetach YouTube, Wiadomości Google czy Gmail, które również mogą być przydatne, jednak osobiście uważam, że w tych przypadkach lepiej jest po prostu wejść w aplikację YouTube, sprawdzić newsy w wysuwanym panelu Google Discover i skorzystać z pełnego Gmaila. Dajcie znać co sądzicie o widżetach od Google i czy z któregoś z nich korzystacie regularnie. I pamiętajcie, aby polecić inne ciekawe widżety (tym razem nie od Google). Jest szansa, że dodam je do kolejnego podobnego zestawienia.