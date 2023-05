Na PC podobno zmierza kolejny port hitowej gry AAA z PlayStation. Premiera ma być kwestią tylko kilku tygodni

Niedawna prezentacja PlayStation Showcase w oczach wielu graczy okazała się rozczarowaniem. Choć w sieci pojawiały się doniesienia o różnych hitowych tytułach, które Sony ma w zanadrzu, to jednak poza zapowiedzią kilku głośnych multiplatformowych tytułów producent konsol PlayStation nie pokazał zbyt wiele. Co ciekawe, coraz więcej wskazuje na to, że był to celowy zabieg i Sony specjalnie nie odkryło wszystkich kart. Jedną z nich miał być nowy, duży port na PC.

Ceniony informator twierdzi, że już w lipcu tego roku na PC zawita kolejny port dużej gry z PlayStation. Coraz więcej wskazuje więc na to, że Sony celowo nie odkryło wszystkich swoich kart podczas PlayStation Showcase.

Na forach serwisu ResetERA pojawił się ostatnio niejaki The Snitch, który w przeszłości ujawnił sporo sprawdzonych przecieków. Twierdzi on, że konferencja PlayStation Showcase mogła obfitować w zapowiedzi, na które ostatecznie się nie zdecydowano. Jedną z ważniejszych wiadomości miała być np. zapowiedź portu PC głośnej gry AAA znanej z konsol PlayStation. Choć nie poznaliśmy jej tytułu, informator twierdzi, że zawita ona na blaszaki już w lipcu tego roku. Na ten moment można tylko zgadywać, czy chodzi o Bloodborne, Gran Turismo 7, Horizon Forbidden West czy też może Ghost of Tsushima.

Tom Henderson z Insider Gaming, który także zdradzał w przeszłości sporo sprawdzonych informacji w temacie gier i konsol PlayStation, jawnie sugeruje, że w najbliższych miesiącach może być potrzebna kolejna konferencja Showcase. Choć nie zdradził on nic o nadciągającym porcie na PC, to jednak zauważa, że w produkcji znajdują się przecież takie gry, jak Wolverine, Death Stranding 2, Rise of the Ronin, The Last of Us Multiplayer, Horizon Multiplayer czy wiele innych tytułów. Tom Henderson zwraca również uwagę na słowa Jima Ryana podczas konferencji: "nie możemy się doczekać udostępnienia większej ilości informacji w najbliższej przyszłości". Choć oczywiście nie muszą one oznaczać przygotowań do kolejnego dużego pokazu Showcase, to jednak dają nadzieję, że Sony - w zależności od nastrojów graczy - może szykować się do kolejnych dużych zapowiedzi.

Źródło: WCCFTech, ResetERA, Insider Gaming