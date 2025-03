My First Gran Turismo - Nadchodzi darmowa produkcja, przygotowana z myślą o konsolach PlayStation 4 oraz PlayStation 5

Ostatnia duża część Gran Turismo zadebiutowała na konsolach PlayStation 4/5 w 2022 roku i od tamtej pory Gran Turismo 7 jest regularnie aktualizowany o nową zawartość. Wygląda na to, że wkrótce doczekamy się przynajmniej jednego, większego ogłoszenia w temacie marki. Pojawiły się bowiem informacje na temat projektu o nazwie My First Gran Turismo. Niestety wygląda na to, że nie będzie to pełnoprawna, nowa odsłona popularnej serii gier wyścigowych.

Wygląda na to, że nadchodzi gra My First Gran Turismo. Tytuł został oceniony przez tajwańskiego odpowiednika PEGI i według nieoficjalnych doniesień, będzie to darmowa produkcja na konsole PlayStation 4 i 5.

W koreańskim odpowiedniku PEGI pojawiły się wzmianki na temat gry My First Gran Turismo. Tytuł zmierza na konsole PlayStation 4 oraz PlayStation 5, jednak organizacja nie podawała żadnych szczegółów na temat daty premiery. Z drugiej strony według strony Gematsu, Sony zamierza oficjalnie zaprezentować My First Gran Turismo dokładnie 3 grudnia, kiedy to wypada 30-lecie marki PlayStation. Gematsu zdradził przy okazji, iż gra będzie darmowa.

Czym jednak ma być tajemnicze My First Gran Turismo? Ma to być w zasadzie wersja trialowa z okrojoną zawartością z Gran Turismo 7. Wybrane samochody oraz tory dostępne dla wszystkich graczy, bez względu na poziom umiejętności w grach wyścigowych. Być może taki darmowy wycinek ma na celu zachęcić wciąż niezdecydowanych graczy do zakupu pełnej wersji Gran Turismo 7. Natomiast jeśli My First Gran Turismo faktycznie będzie okrojoną wersją GT7, to ewentualnej premiery spodziewamy się jeszcze w tym roku, być może tuż przed Świętami.

Źródło: X@ Gematsu