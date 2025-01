MSI Titan 18 PRO Ryzen Edition - nadchodzi laptop do gier z AMD Ryzen 9 7945HX3D i GeForce RTX 4090

Firma MSI wprowadziła w tym roku sporo nowych notebooków dla graczy, w tym topowe modele Titan 18 HX oraz Raider 18 HX, bazujące na procesorach Intel Core 14. generacji (Raptor Lake-HX Refresh) oraz ekranach 18 cali o rozdzielczości 3840 x 2400 pikseli z podświetleniem Mini LED i certyfikatem VESA DisplayHDR 1000. Teraz producent przygotowuje się do wprowadzenia na rynek modelu Titan 18 PRO Ryzen Edition z konkurencyjnym procesorem AMD Ryzen 9 7945HX3D. W rzeczywistości jednak notebook bazuje nie na obudowie Titana 18 HX, a Raidera 18 HX, co zresztą zostało skrzętnie zignorowane przez zagraniczne media.

MSI przygotowuje się do wprowadzenia na rynek laptopa Titan 18 PRO Ryzen Edition z procesorem AMD Ryzen 9 7945HX3D. Sam notebook jednak nie korzysta z tej samej obudowy co Titan 18 HX, zamiast tego jest to model Raider 18 HX, tyle że pod inną nazwą i z innym procesorem.

MSI Titan 18 PRO Ryzen Edition pod względem wyglądu praktycznie niczym nie różni się od modelu MSI Raider 18 HX - posiada ten sam kadłubek, ten sam system chłodzenia (wentylatory plus radiatory plus ciepłowody zamiast komory parowej tak jak w dotychczasowym Titan 18 HX) oraz identyczną klawiaturę z podświetleniem RGB. Sprzęt bazuje jednak na procesorze AMD Ryzen 9 7945HX3D z 16 rdzeniami Zen 4 oraz z powiększonym cache L3 dzięki 3D V-Cache (przypominamy, że procesor ten zwyciężył w plebiscycie EHA Awards 2024 na najlepszy CPU dla laptopów) oraz na układzie graficznym NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU o mocy do 175 W. Pod względem wydajności w grach czy programach to absolutna czołówka obecnych laptopów.

MSI Titan 18 PRO Ryzen Edition Procesor AMD Ryzen 9 7945HX3D (16C/32T) Zen 4 Dragon Range

2300-5400 MHz

TSMC N5 + N6 + 3D V-Cache Zintegrowany układ graficzny AMD Radeon 610M, 2 CU RDNA 2 Osobny układ graficzny NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU, 16 GB GDDR6

TGP do 175 W Pamięć RAM Do 96 GB pamięci DDR5, Dual Channel Magazyn danych 1x SSD M.2 PCIe 5.0 x4 NVMe

1x SSD M.2 PCIe 4.0 x4 NVMe Ekran 18" 3840 x 2400 pikseli, IPS

Podświetlenie Mini LED

100% DCI-P3, 120 Hz

VESA DisplayHDR 1000



18" 2560 x 1600 pikseli, IPS

100% DCI-P3, 240 Hz Porty 1x USB 3.2 typu C Gen.2 (DP 1.4 / PD 3.1)

1x USB 3.2 typu C Gen.2 (DP 1.4)

3x USB 3.2 typu A Gen.2

1x HDMI 2.1

1x Ethernet RJ-45 2.5 Gbit

1x czytnik kart pamięci SD Express

1x Audio-jack 3.5 mm Łączność sieciowa Ethernet RJ-45 2.5 Gbit + Wi-Fi 7 + Bluetooth 5.4 Kamera internetowa Full HD z HDR i redukcją szumów 3DNR+ Audio 6 głośników Dynaudio: 4 x 2 W (Speakers) + 2 x 2 W (woofers) Akumulator 4-komorowy, litowo-polimerowy, 99,9 Wh Wymiary 404 x 307,5 x 32 mm Waga 3,6 kg Zasilacz 330 W (Termal Design: 250 W - 175 W GPU + 75 W CPU przy jednoczesnym obciążeniu) System Windows 11 64-bit

MSI Titan 18 PRO Ryzen Edition oferuje do 96 GB RAM DDR5 oraz dwa sloty na nośniki SSD M.2, w tym jeden z obsługa PCIe 4.0 x4 NVMe, a drugi opcjonalnie ze wsparciem dla nośników PCIe 5.0 x4 NVMe. W przypadku ekranów pojawią się dwa warianty - jeden to 18 cali o rozdzielczości 2560 x 1600 pikseli (IPS) ze 100% pokryciem barw DCI-P3 oraz 240 Hz częstotliwością odświeżania. Drugi to UHD+ (3840 x 2400) z podświetleniem Mini LED, 120 Hz odświeżaniem oraz certyfikatem VESA DisplayHDR 1000. Porty generalnie są takie same jak w MSI Raider 18 HX, tyle że zamiast USB 4 / Thunderbolt 4 mamy dwa złącza USB 3.2 typu C Gen.2. Notebook na razie został zapowiedziany w Chinach (jego ceny oscylują w granicach 3000 dolarów, przy przeliczeniu z juanów), jednak nie wiemy kiedy i czy w ogóle ten wariant notebooka trafi do szerszej sprzedaży poza Chinami.

