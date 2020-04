MSI GeForce RTX 2080 Ti GAMING Z dostanie pamięci GDDR6 16 GHz

Pamięci GDDR5 były obecne w kartach graficznych ze wszystkich segmentów przez kilka długich lat. Dopiero od niedawna producenci w wielu w swoich układach stosują szybsze i bardziej energooszczędne moduły GDDR6. Jeśli przyjrzymy się specyfikacjom topowych jednostek, łatwo dostrzec, że ogólnie maksymalna prędkość przesyłu danych ustawiana jest w okolicach 14 Gbps - dotyczy to nie tylko średniopółkowych kart, lecz również tych absolutnie topowych układów dla entuzjastów. Możemy być jednak pewni, że z czasem osiągane będą coraz wyższe przepustowości, czego dowodem jest nowy GeForce RTX 2080 Ti od MSI w wersji GAMING Z. To pierwszy układ z modułami GDDR6 16 Gbps.

MSI RTX 2080 Ti GAMING Z ma firmowo najszybsze pamięci GDDR6. Pod tym względem przewyższa m.in. układy RTX 2080 SUPER (15,5 Gbps) czy RTX 2080 Ti ROG Matrix od ASUS-a (14,8 Gbps).

MSI GeForce RTX 2080 Ti GAMING Z wyposażony jest w rdzeń TU102-300/A z 4352 jednostkami CUDA. Taktowanie karty w trybie boost wynosi 1755 MHz, co stanowi nieco ponad 13% przyrost względem referencyjnej wersji układu. Ponadto na pokładzie znajduje się 11 GB pamięci GDDR6 (352-bit), które osiągają wspomnianą prędkość transmisji na poziomie 16 Gbps, co przekłada się na przepustowość 704 GB/s. Nie wiemy tylko, czy są to kości nowego rodzaju, czy to tylko standardowe moduły po OC. Pod tym względem karta przewyższa m.in. układy RTX 2080 SUPER (15,5 Gbps) czy RTX 2080 Ti ROG Matrix od ASUS-a (14,8 Gbps).

Reszta specyfikacji nowego Turinga nie jest zaskakująca - mamy tutaj dobrze znany system chłodzenia z trzema dużymi wentylatorami, podświetleniem LED RGB czy solidną płytką osłaniającą laminat. Na śledziu znajdują porty wideo w postaci jednego USB-C, jednego HDMI i trzech DisplayPortów. Póki co nie mamy informacji na temat ceny czy daty wydania RTX-a 2080 Ti w wersji GAMING Z. Możemy się tylko spodziewać, że będzie to jedna z najdroższych kart graficznych przeznaczona dla graczy i entuzjastów.

