MSI MPG Z490 Carbon EK X - Płyta główna z blokiem wodnym RGB

Podzespoły komputerowe możemy chłodzić powietrzem, cieczą albo ciekłymi gazami. Oczywiście ostatnia z możliwości jest droga i mało praktyczna, a tym samym zarezerwowana tylko bo bicia rekordów w podkręcaniu. Zostaje nam więc powietrze i ciecz. W pierwszym przypadku nie ma raczej o czym mówić, w drugim zaś rozróżnić trzeba gotowe zestawy All in One oraz autorskie układy WC. MSI oraz EKWB postanowiło nawiązać współpracę i przygotować coś dla fanów pełnowymiarowego WC. Mowa o topowej płycie głównej MSI MPG Z490 Carbon EK X dla najnowszych procesorów Intel Comet Lake-S. Wyposażona ona została w pełnowymiarowy blok z podświetleniem RGB LED, który chłodzi zarówno CPU, jak i VRM.

Płyta główna MSI MPG Z490 Carbon EK X dostępna jest na stronie internetowej EKWB w cenie 465 euro, czyli około 2050 złotych.

MSI MPG Z490 Carbon EK X to płyta główna w formacie ATX, która wyposażona została w chipset Intel Z490 oraz gniazdo LGA 1200. Mamy tutaj do czynienia z sekcją zasilania typu 12+1+1 oraz wtyczką 8+4-pin, co ma pomóc zachować stabilność po OC. Zarówno procesor, jak i VRM chłodzone są pełnowymiarowym blokiem wodnym z RGB LED od EKWB, który wymaga posiadania pełnowymiarowego zestawu WC. Prócz tego na laminacie znajdziemy cztery sloty dla pamięci DDR4 o łącznej pojemności 128 GB i zegarze 4800+ MHz (OC), trzy złącza PCI Express 3.0 x16 oraz dwa PCI Express 3.0 x1. Dla nośników danych przewidziano sześć portów SATA III oraz dwa złącza M.2 PCIe 3.0 x4 doposażone w metalowe radiatory.

Opisywana płyta główna korzysta z kodeka dźwiękowego Realtek ALC1220, układu sieciowego Realtek RTL8125B 2.5 Gbps oraz karty od łączności bezprzewodowej w postaci Intel AX201 (WiFi 6 + Bluetooth 5.1). Na panelu I/O znajdziemy takie porty jak PS/2 typu combo, dwa USB 2.0, po jednym DisplayPort i HDMI, cztery USB 3.2 Gen 2 typu A, jedno USB 3.1 Gen 2x2 typu C, złącza antenowe oraz porty audio. Płyta główna MSI MPG Z490 Carbon EK X dostępna jest w przedsprzedaży na stronie EKWB w cenie 465 euro, czyli około 2050 złotych. Trzeba przyznać, że to sporo. Z drugiej jednak strony zabawa w układy chłodzenia cieczą nigdy nie była tania...

