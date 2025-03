MSI GeForce RTX 4060 Aero ITX - energooszczędne karty graficzne o niewielkich gabarytach

O wydajności GeForce'a RTX 4060 można powiedzieć wiele, jednak z całą pewnością warto docenić niewielkie zapotrzebowanie tej karty na energię elektryczną. Dzięki temu całość może zostać łatwo schłodzona przez względnie niewielki układ chłodzenia. Firma MSI postanowiła w końcu wykorzystać ten atut i przygotowała niereferencyjne wersje tego układu oznaczone jako Aero ITX. Uwagę zwracają nie tylko niewielkie gabaryty, ale także estetyczny design.

Firma MSI przygotowała dwie wersje RTX-a 4060 Aero ITX - jedna pracuje z domyślnymi taktowaniami (do 2460 MHz), natomiast druga z dopiskiem OC rozpędza się do 2490 MHz w trybie Boost lub nawet do 2505 MHz po prostej konfiguracji w programie MSI Center.

Jak wiadomo, GeForce RTX 4060 to karta oparta na rdzeniu AD107 z 3072 jednostkami CUDA i 8 GB pamięci GDDR6 (128-bit). Tajwański producent przygotował dwie wersje Aero ITX - jedna pracuje z domyślnymi taktowaniami (do 2460 MHz), natomiast druga z dopiskiem OC rozpędza się do 2490 MHz w trybie Boost lub nawet do 2505 MHz po prostej konfiguracji w programie MSI Center. Poza tym mamy do czynienia z identycznymi produktami, które mają 16,7 cm długości i zajmują w obudowie dwa sloty.

Karty graficzne MSI GeForce RTX 4060 Aero ITX wyróżniają się ponadto pojedynczym złączem zasilania 8-pin (TDP 115 W), czterema portami wideo (1x HDMI 2.1a, 3x DisplayPort 1.4a) oraz gustowną i zarazem bardzo praktyczną płytką osłaniającą laminat. Biorąc pod uwagę wszelkie podobieństwa pomiędzy procesorami graficznymi AD107 i AD106 można podejrzewać, że w przyszłości firma MSI będzie w stanie zaprezentować również karty RTX 4060 Ti w identycznym wydaniu Aero ITX. Producent nie zdradził cen produktów, ale można podejrzewać, że już za chwile będą to jedne z tańszych modeli Ada Lovelace dostępne w sklepach.

Źródło: MSI, VideoCardz