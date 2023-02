Mozilla Thunderbird - szalenie niegdyś popularny klient poczty e-mail przejdzie szereg zmian. W tym wizualnych

Sporo osób, gdy słyszy o Mozilli, myśli głównie o przeglądarce Firefox. Ale tak się składa, że z pierwszej dekadzie XXI. wieku Mozilla słynęła jeszcze z innego produktu - z klienta poczty elektronicznej, o zacnie brzmiącej nazwie Thunderbird. Niestety w okolicach 2012 roku Mozilla zrezygnowała z rozwijania "niebieskiego drozda" i w zasadzie przekazała oprogramowanie w ręce społeczności. Teraz klient wraca jednak w ręce Mozilli i przejdzie przy tym spore zmiany.

Mozilla zabiera się za "renowację" Thunderbirda. Celem głównym będzie oczyszczenie i odchudzenie kodu, a przy tym unowocześnienie graficzne UI.

Podczas gdy wielu użytkowników myślało, że koniec Thunderbirda to wyłącznie kwestia czasu, Alessandro Castellani, Product Design Manager w Thunderbirdzie, ogłosił, iż klienta poczty e-mail czeka masa zmian. Przede wszystkim programiści będą chcieli zmodernizować kod bazowy oprogramowania, ponieważ od czasów, gdy projekt przeszedł w ręce społeczności nagromadziło się w nim sporo "nieczystości" obciążających program. Wiązać się z tym będzie również mocne odświeżenie szaty graficznej i szeroko rozumianego interfejsu.

Castellani podkreślił przy tym, że wiele z tych zmian może nie do końca zadowolić dotychczasowych użytkowników, jednak nie wiadomo co dokładnie miał na myśli. Być może to, że Thunderbird przestanie w końcu wyglądać jak klient poczty na miarę Windowsa 98, a wielu internautów ma często duże trudności z akceptacją i przestawieniem się na nowe szaty graficzne popularnych usług, zwłaszcza gdy te były "zamrożone" na tyle lat. No dobrze, kiedy więc możemy spodziewać się Thunderbirda w nowej wersji? Już niebawem, bo w czerwcu tego roku. Wtedy też samodzielnie będziemy w stanie określić czy taki stary-nowy Thunderbird nam odpowiada.

Źródło: PC World