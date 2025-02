Motorola edge 50 neo - nadchodzi kolejny ciekawy smartfon ze średniej półki. Producent nie zwalnia tempa

Motorola zaprezentowała już w tym roku wiele smartfonów z różnych półek cenowych. Mogłoby się wydawać, że jej oferta jest w zasadzie kompletna (zwłaszcza po niedawnej premierze składanych modeli razr 50), ale nieoczekiwanie docierają do nas przecieki na temat kolejnego średniopółkowego modelu. Wygląda na to, że producent powoli szykuje się do premiery smartfona edge 50 neo. Czyżby nadchodził godny następca kultowego dziś modelu edge 30 neo?

Motorola edge 50 neo będzie dosyć kompaktowym smartfonem wyposażonym m.in. w MediaTeka Dimensity 7300 i potrójny aparat z teleobiektywem. Możliwe zatem, że zapowiada się godny następca kultowego dziś edge'a 30 neo.

Wszystko wskazuje na to, że Motorola edge 50 neo wpasuje się pomiędzy istniejące już w tej serii modele fusion i pro. Smartfon ma wyróżniać się 6,4-calowym, płaskim ekranem pOLED z odświeżaniem 120 Hz i warstwą ochronną Corning Gorilla Glass 3. Całość ma być zasilana przez procesor MediaTek Dimensity 7300 z grafiką Mali-G615. W sprzedaży mają pojawić się warianty pamięciowe 8+256 GB oraz 12+512 GB. Co ciekawe, smartfon ma wyróżniać się potrójnym aparatem fotograficznym, który zagościł już na pokładzie modelu edge 50 pro. To oznacza, że spodziewamy się głównej jednostki 50 MP, ultraszarokokątnego aparatu 13 MP oraz teleobiektywu 10 MP. Z przodu ma się znaleźć kamerka 32 MP.

Motorola edge 50 neo, podobnie jak edge 30 neo, będzie dosyć kompaktowym urządzeniem w stosunku do konkurentów - jej wymiary to 154,1 x 71,2 x 8,1 mm, a całość ma ważyć 171 g. Co wiadomo o pozostałej części specyfikacji? Według przecieku bateria ma mieć pojemność 4310 mAh (nie wiadomo nic o technologii szybkiego ładowania), a poza tym oczekujemy obudowy ze skóry wegańskiej z certyfikatem IP68 dostępnej w czterech wariantach kolorystycznych (Nautical Blue, Latte, Grisaille i Poinciana), systemu Android 14 z Hello UI i głośników stereo Dolby Atmos. Liczymy, że czegoś więcej w sprawie omawianego smartfona dowiemy się niebawem.

Źródło: YTECHB, GSMarena