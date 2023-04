Motorola Edge 40 Pro - premiera i pierwsze wrażenia na temat flagowca z układem Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2

Pierwszy smartfon z serii Motorola Edge debiutował latem 2020 roku i nie ukrywam, że oczarował mnie od pierwszego wejrzenia. Był to wszak — jak na tamte czasy — jeden z bardziej nietuzinkowych stylistycznie smartfonów, a wszystko to za sprawą wodospadowego, wysyconego barwami ekranu 90 Hz oraz tęczowo mieniących się plecków imitujących szkło. Nie był to jednak sprzęt bez wad, a największą był dość przeciętny poziom fotografii. Wydaje się jednak, że najnowsza generacja uległa na tym polu sporej poprawie.

O smartfonie Motorola Edge 40 Pro nieoficjalnie mówiło się już od dłuższego czasu. Dziś wszelkim plotkom przyszedł kres, bo oto flagowiec zadebiutował globalnie. W polskich sklepach pojawi się 18 kwietnia w cenie 4799 zł.

Zanim przystąpimy do opisu możliwości fotograficznych smartfona, zacznijmy od podstaw specyfikacji. Jedną z nich jest na pewno flagowy układ Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, który sparowano z 12 GB szybkiej pamięci LPDDR5X RAM. Również pamięć na dane należy do tych przyzwoicie pojemnych (256 GB) i najszybszych (UFS 4.0). Jak przystało na flagowca przez duże F, także i ten smartfon zaoferuje nam super szybkie ładowanie z mocą 125 W. Do tego dochodzi jeszcze ładowanie bezprzewodowe 15 W i ładowanie zwrotne 5 W. Kolejną cechą, którą chwali się Motorola jest pełna pyło- i wodoszczelność (IP68), ekran o odświeżaniu aż 165 Hz, głośniki stereo wpierane przez Dolby Atmos, a także obsługa rozwiązania readyfor.

Motorola Edge 40 Pro Procesor Snapdragon 8 Gen 2 Procesor graficzny Adreno 740 System Android 13 Pamięć RAM 12 GB LPDDR5X Pamięć na dane 256 GB UFS 4.0 Obsługa kart SD nie Łączność 5G, WiFi 7, BT 5.3, NFC, USB-C 3.2 Ekran 6,67", pOLED, 1080 × 2400 px, 165 Hz Kamera tylna 50 + 50 + 12 MP Kamera przednia 60 MP Klasa odporności IP68 Akumulator 4600 mAh, 125 W, 15 W Qi Wymiary i waga 161 × 74 × 7 mm, 199 g Wersje kolorystyczne czarna, błękitna Premierowa cena 12 + 256 GB - 4799 zł

Wyczerpującą specyfikację urządzenia znajdziecie w tabeli powyżej, więc nie ma sensu ubierać ją dodatkowo w słowa i tracić Wasz czas. Podkreślę jednak — bo sądzę, że warto — iż Motorola Edge 40 Pro zaskakuje obecnością 60-megapikselowego aparatu na froncie, który wspierany jest przez układ Snapdragon Cognitive Image Signal Processor. Ma on segmentować każdą scenę oraz optymalizować uchwycone w kadrze elementy (niebo, budynki, krajobrazy, odcienie skóry) tak, aby uzyskać możliwie odwzorowane kolorystycznie i realistyczne zdjęcia. Wraz z modelem Edge 40 Pro wprowadzone zostaną także nowe funkcje oprogramowania zwiększające możliwości fotograficzne takie jak Video Night Vision, Horizon Lock Stabilisation, Video Auto Focus Tracking czy Video Portrait (bokeh). Oczywiście o tym, jak wszystko to sprawuje się w praktyce, przekonamy się już niebawem, w pełnej recenzji smartfona na łamach PurePC.pl.

Jeśli zaś chodzi o aparaty na pleckach, to najnowszy model serii Edge oferuje potrójny zestaw, umożliwiający nagrywanie w rozdzielczości do 8K@30fps, 4K@60fps SDR lub 4K@30fps HDR10+. Główna matryca 50 MP wyposażona została w optyczną stabilizację obrazu (OIS), kolejne "oczko" — także 50-megapikselowe — to już aparat ultraszerokokątny służący też do robienia zdjęć makro, a ostatnie 12 MP to teleobiektyw (zoom optyczny 2x) służący do "cykania" portretów, jak i krajobrazów. Stylistycznie Edge 40 Pro przywodzi na myśl ubiegłoroczną, udaną Motorolę Edge 30 Fusion, a wszystko to ze względu na podobne wymiary, identycznie zakrzywiony ekran i matowe plecki, które ładnie mienią się w świetle (szronione szkło). Na pewno warto też zwrócić uwagę na płaską (jak na dzisiejsze czasy) wyspę fotograficzną oraz na głośniki stereo o bardzo przestrzennym brzmieniu. Moje wstępne testy wykazały też, że urządzenie oferuje nienagannie wysoką kulturę pracy, a więc odpowiednio niskie temperatury przy wysokiej wydajności i stabilności podzespołów. Szkoda tylko, że ostatnimi czasy producenci oszaleli z cenami...

Źródło: Motorola, PurePC