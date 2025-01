Miyoo Flip to nowy handheld do retro gier, który wygląda jak Game Boy Advance SP. Nadszedł drogi rywal Anbernica RG35XXSP

Chińskie przedsiębiorstwo Miyoo, które jest odpowiedzialne za stworzenie bardzo popularnego w swoim czasie handhelda do retro gier o nazwie Mini Plus, właśnie wprowadziło do sprzedaży kolejny model, który tym razem przypomina konsolę Nintendo Game Boy Advance SP. Możemy więc liczyć na typową dla tego urządzenia od Big N składaną konstrukcję, która zaoferuje nam ekran IPS, dwa sloty na karty pamięci microSD, gałki analogowe, a także sporo różnych złącz.

Miyoo Flip oficjalnie pojawił się w sprzedaży, ale nie na długo. Pierwszy zapas został szybko wyprzedany i obecnie oczekuje się na jego uzupełnienie. Nowy handheld rzuca rękawicę modelowi Anbernic RG35XXSP.

Urządzenia od Miyoo nigdy nie cechowały się najlepszą wydajnością, ale za to nadrabiały jakością wykonania. Nowy handheld Miyoo Flip nie jest tu wyjątkiem, gdyż nie może się pochwalić zbyt mocnym procesorem - szczególnie na tle konkurencji. Natomiast krokiem naprzód jest 1 GB pamięci RAM, ponieważ do tej pory modele tej firmy miały na pokładzie maksymalnie 512 MB. W przypadku ekranu spotkamy się z 3,5-calowym panelem IPS o rozdzielczości 640 x 480 pikseli. Producent zapewnił sprzętowi dostęp do łączności Wi-Fi, ale do Bluetooth już nie. Bardzo przyzwoicie wygląda z kolei ilość różnych złącz.

Miyoo Flip Anbernic RG35XXSP Procesor 2 x 1,8 GHz Cortex-A55 Allwinner H700

4 x 1,5 GHz Cortex-A53 Układ graficzny Brak informacji Mali-G31 MP2 Pamięć RAM 1 GB Pamięć wbudowana Brak Wyświetlacz 3,5" 640 x 480 px, IPS (4:3) 3,5" 640 x 480 px, IPS (4:3) Łączność Wi-Fi (2,4 i 5 GHz) Wi-Fi 5, Bluetooth 4.2 Porty, złącza i sloty 1 x mini HDMI

2 x USB typu C

1 x Audio-Jack 3,5 mm

2 x Slot na karty microSD 1 x mini HDMI

1 x USB typu C

1 x Audio-Jack 3,5 mm

2 x Slot na karty microSD System operacyjny Linux Linux Wymiary i waga 83,82 ~ 154,94 x 81,28 x 15,24 mm / ? 89 x 95 x 27 mm / 192 g Akumulator 3000 mAh 3300 mAh Cena Ok. 414 zł (Aliexpress) 269 zł (Geekbuying)

Pozytywnym aspektem jest również obecność gałek analogowych. Do minusów można zaliczyć słaby dostęp do akumulatora, a także samą cenę, którą ustalono na ponad 400 zł, choć co ciekawe nie była ona przeszkodą dla wielu osób, które wykupiły cały zapas (kilkaset sztuk) i wystawiły swoje oferty na Aliexpress z mocno zawyżonymi kwotami zakupu. Trzeba jednak przyznać, że Anbernic RG35XXSP niemalże pod każdym względem wypada lepiej i w tym przypadku nie spotkamy się z problemem w nabyciu urządzenia. Firma Miyoo zdaje się dość pewna siebie, ale z drugiej strony zdążyła już sobie wyrobić dobrą opinię na rynku. Jeśli jesteśmy zainteresowani zakupem modelu Miyoo Flip, to warto uzbroić się w cierpliwość i obserwować oficjalny profil marki na Aliexpress.

