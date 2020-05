MIUI 12: Xiaomi ogłasza nowości i listę urządzeń do aktualizacji

Zgodnie ze wcześniejszymi zapowiedziami Xiaomi zaprezentowało dziś finalną wersję nakładki MIUI 12, która trafi do pięciu pierwszych urządzeń jeszcze w czerwcu. Update dla pozostałych smartfonów, również tych uważanych za starsze, zostanie udostępniony w drugiej turze. Mimo tego, jak sądzę, nieznacznego opóźnienia, należy pochwalić Xiaomi za wsparcie produktowe w zakresie aktualizacji. W świecie Androida to prawdziwa rzadkość. Lista urządzeń przeznaczonych do otrzymania aktualizacji jest długa, jednak całkiem imponująco przedstawia się też liczba nowości mających trafić do smartfonów wraz z uaktualnieniem MIUI 12. Sprawdźmy, więc co przygotowali dla nas twórcy nakładki.

Wiemy już, na które smartfony Xiaomi trafi uaktualnienie systemowe MIUI 12. Producent, na dzisiejszej konferencji pochwalił się także listą zmian. Oto ona.

Xiaomi zapowiedziało właśnie MIUI 12 Global. Podczas prezentacji nowej wersji nakładki systemowej lub jak kto woli — platformy, producent nie tylko zdradził, na jakie urządzenia trafi uaktualnienie, ale opowiedział również o najważniejszych zmianach. Zanim do nich przejdziemy, dodam tylko, że w pierwszej kolejności na update mogą liczyć osoby korzystające z modeli Mi 9, Mi 8T Pro, Redmi K20 oraz Redmi K20 Pro. Użytkownicy pozostałych smartfonów, których listę znajdziecie na końcu wpisu, muszą poczekać na swoją kolej. Cóż, patrząc na to, co zapowiedzieli twórcy — warto uzbroić się w cierpliwość. Najważniejsza zmiana dotyczy w mojej ocenie interfejsu, który został przeprojektowany tak, aby nie tylko wyglądać lepiej, ale dostarczać użytkownikowi większej przyjemności z obcowania z MIUI 12. W tym celu usprawniono animacje, dbając o takie smaczki jak odmienna reakcja na dotyk w zależności od miejsca „uchwycenia” elementu palcem. Wygląda to naprawdę dobrze.

Elementy mają być bardziej interaktywne i sprawiać wrażenie obcowania z czymś realnym. Na prezentacji wyglądało to obiecująco. Nowa aplikacja pogody reaguje na zmieniające się warunki podobnie jak tapety, w przypadku których Xiaomi naprawdę się przyłożyło. Warto pochwalić też płynność gestów, które - wybaczcie - są mocną inspiracją tych z iOS. Wygląd to nie wszystko. Producent zadbał też o baterię. W MIUI 12 znajdziemy całkiem nowy tryb Ultra Battery Saver, który pozwoli na 5-godzinne użytkowanie smartfona z akumulatorem rozładowanym do zaledwie kilku procentów pojemności. Na akumulator będzie miał również nowy, globalny tryb Dark Mode, który zadziała nawet w przypadku niespieranych aplikacji. Skoro o aplikacjach mowa — użytkownicy otrzymają możliwość aktywowania szuflady aplikacji, czyli App Drawera oraz skorzystają z „pływających” powiadomień. Producent pomyślał również o prywatności. W MIUI 12 znajdziemy opcję automatycznego usuwania informacji geolokalizacyjnych ze zdjęć oraz nadawania uprawnień na czas działania danej aplikacji. Testy nowych wersji MIUI 12 wystartują w przyszłym tygodniu. Jesteście gotowi?

Źródło: Xiaomi