Microsoft Surface Laptop 5 - Nowa wersja notebooka skorzysta z procesorów Intel Core i7-1280P oraz AMD Ryzen 7 6980U

W ubiegłym roku zadebiutował notebook Microsoft Surface Laptop 4. Była to cicha zapowiedź, bez żadnych dedykowanych konferencji. Nic w sumie dziwnego, bowiem Surface Laptop 4 był tylko delikatnym odświeżeniem oferty, z wykorzystaniem nowszych procesorów Intel Tiger Lake oraz AMD Renoir. Wygląd komputera pozostawał bez zmian, a większych różnic względem Surface Laptop 3 nie udało się znaleźć. Dość niespodziewanie pojawiła się dzisiaj szczegółowa specyfikacja techniczna Surface Laptop 5, a więc nadchodzącej generacji popularnego ultrabooka. Nie mamy 100% pewności, czy tym razem producent zdecyduje się na zauważalne odświeżenie oferty. Wiemy natomiast, że szykują się pewne zmiany w czystej specyfikacji technicznej urządzeń.

W sieci pojawiła się szczegółowa specyfikacja nadchodzącego notebooka Microsoft Surface Laptop 5. Będzie on oparty o układy Intel Alder Lake-P oraz AMD Rembrandt-U.

Wygląda na to, że zbliża się prezentacja laptopów z serii Microsoft Surface Laptop 5. Ponownie oferowane będą dwa rozmiary: 13,5" oraz 15". Patrząc po wymiarach obu wersji, nadchodzące urządzenia będą miały identyczną obudowę jak wcześniejsze wersje. Microsoft wykorzysta zarówno procesory Intela jak również AMD, choć tym razem producent zdecydował się na wykorzystanie najnowszych jednostek obu firm. W przypadku Intela będą to procesory Alder Lake-P w postaci 12-rdzeniowego i 16-wątkowego Core i5-1240P oraz 14-rdzeniowego i 20-wątkowego Core i7-1280P. W przypadku AMD mowa o niestandardowych układach Rembrandt-U w postaci AMD Ryzen 5 6680U (6 rdzeni i 12 wątków) oraz Ryzen 7 6980U (8 rdzeni i 16 wątków). Co ciekawe, ujawniona specyfikacja podaje, że wszystkie wersje otrzymają pamięci typu LPDDR4x. Jest to o tyle dziwne, bowiem oficjalnie układy Rembrandt mają kontroler DDR5 oraz LPDDR5. Nie wiemy czy to zwykły błąd, czy daleko idące zmiany w specyfikacji tych dwóch konkretnych procesorów.

Surface Laptop 5 (13,5", Intel) Surface Laptop 5 (13,5", AMD) Surface Laptop 5 (15", Intel) Surface Laptop 5 (15", AMD) Procesor Intel Core i5-1240P (4P + 8E)

Intel Core i7-1280P (6P + 8E) AMD Ryzen 5 6680U (6C/12T) Intel Core i7-1280P (6P + 8E) AMD Ryzen 7 6980U (8C/16T) Układ graficzny Intel Iris Xe Graphics AMD Radeon 660M Intel Iris Xe Graphics AMD Radeon 680M Pamięć 8/16/32 GB LPDDR4x 8/16/32 GB LPDDR4x (?) 8/16/32 GB LPDDR4x 8/16/32 GB LPDDR4x (?) Dysk SSD 256/512 GB lub 1 TB SSD 256/512 GB lub 1 TB (?) SSD 256/512 GB lub 1 TB SSD 256/512 GB lub 1 TB (?) Matryca 13,5" PixelSense Flow Display

2256x1504 pikseli

3:2, 1500:1, Dolby Vision, 120 Hz 13,5" PixelSense Flow Display

2256x1504 pikseli

3:2, 1500:1, Dolby Vision, 120 Hz 15" PixelSense Flow Display

2496x1664 pikseli

3:2, 1500:1, Dolby Vision, 120 Hz 15" PixelSense Flow Display

2496x1664 pikseli

3:2, 1500:1, Dolby Vision, 120 Hz Porty 2x Thunderbolt 4 (USB 4.0)

1x USB typu A

1x audio-jack 3.5 mm

1x Surface Connector 2x USB 4.0 (Thunderbolt 4?)

1x USB typu A

1x audio-jack 3.5 mm

1x Surface Connector 2x Thunderbolt 4 (USB 4.0)

1x USB typu A

1x audio-jack 3.5 mm

1x Surface Connector 2x USB 4.0 (Thunderbolt 4?)

1x USB typu A

1x audio-jack 3.5 mm

1x Surface Connector Łączność WiFi 6 802.11ax

Bluetooth 5.1 WiFi 6 802.11ax

Bluetooth 5.1 WiFi 6 802.11ax

Bluetooth 5.1 WiFi 6 802.11ax

Bluetooth 5.1 Kamera 1080p 1080p 1080p 1080p Akumulator 58 Wh

Do 19 godzin pracy 58 Wh

Do 21 godzin pracy 58 Wh

Do 17,5 godzin pracy 58 Wh

Do 19 godzin pracy Wymiary 308x223x14,2 mm 308x223x14,2 mm 339,5x244x14,5 mm 339,5x244x14,5 mm Waga ~1,26-1,28 kg ~1,26-1,28 kg 1,54 kg 1,54 kg System Windows 11 Home Windows 11 Home Windows 11 Home Windows 11 Home

Kolejną zmianą będzie wprowadzenie portów typu Thunderbolt 4 (kompatybilnych z interfejsem USB 4). We wszystkich wariantach (a więc z Intelem oraz AMD) będą to porty o przepustowości 40 Gb/s, jednak ponownie nie mamy pewności czy sam standard Thunderbolt 4 będzie dostępny wyłącznie w wersjach z Intelem, czy również z AMD (specyfikacja nie rozdziela tego, co może oznaczać, że TB4 pojawi się także w wariantach z procesorami Rembrandt-U). Ujawnione informacje wskazują na obecność łatwo dostępnego portu M.2 dla pojedynczego SSD (najpewniej w standardzie PCIe 4.0) o pojemności 256 GB, 512 GB lub 1 TB. Wygląda na to, że Microsoft porzuci pomysł na dawanie nośników 128 GB. Nadchodzące Surface Laptop 5 otrzymają natomiast pojemniejszy akumulator - 58 Wh zamiast 47,4 Wh. Ma to się przełożyć na zauważalnie dłuższe osiągi na zasilaniu akumulatorowym (podane w tabeli). W tym wypadku wersje z AMD Rembrandt-U mają radzić sobie nieco lepiej niż warianty z Intel Alder Lake-P. Notebooki Surface Laptop 5 będą oferowane zarówno w aluminiowej obudowie typu unibody jak również w wariantach z Alcantarą na obszarze palmrestu.

Źródło: WindowsPrime, VideoCardz, WCCFTech