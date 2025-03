Microsoft prezentuje nowe kontrolery dla niepełnosprawnych graczy. Powstały we współpracy z 8BitDo oraz ByoWave

Na świecie sporo osób cierpi z powodu swojej niepełnosprawności ruchowej. W zależności od przypadku możliwości w zakresie rozrywki mogą być naprawdę bardzo ograniczone. Różne firmy dostrzegają jednak potrzebę tworzenia specjalnych kontrolerów dla takich osób, więc na rynku pojawia się ich coraz więcej. W maju 2018 roku na rynek trafił adaptacyjny kontroler Xbox, w lipcu 2023 roku pojawił się Access Controller od Sony, a już teraz Microsoft przedstawił kolejne opcje.

Niepełnosprawne osoby już teraz mogą nabyć kolejne kontrolery, które ułatwią im rozgrywkę na komputerze lub konsolach Xbox One i Series S/X. Microsoft oprócz tych nowości zaprezentował joystick adaptacyjny Xbox.



Joystick adaptacyjny Xbox (29,99 dolarów)

Tak jak wspomniano we wstępie, w 2018 roku pojawił się adaptacyjny kontroler Xbox, do którego Microsoft właśnie zaprezentował kolejny dodatek, jakim jest joystick adaptacyjny Xbox. Może być on podłączony do tego akcesorium, aby zwiększyć jego możliwości lub bezpośrednio do konsol Xbox Series S/X oraz PC (z Windowsem 10 lub 11). Na dodatek dostępne są specjalne nakładki, które każda osoba może sobie wydrukować na drukarce 3D, aby bardziej spersonalizować swoje doświadczenie. Odpowiednie pliki są obecne na platformie Xbox Design Lab. Premiera tego kontrolera ma się odbyć na początku 2025 roku, z kolei jego cena będzie wynosić niespełna 30 dolarów. Warto nadmienić, że jedynym punktem, w którym będzie można kupić to akcesorium, zostanie oficjalny sklep Microsoftu.



Adaptacyjny kontroler Xbox (359 zł)

Popularna marka 8BitDo, która znana jest z produkcji kontrolerów i klawiatur mechanicznych, współpracowała z Microsoftem, aby stworzyć 8BitDo Lite SE 2.4G Wireless Controller for Xbox. Ten kontroler jest już dostępny do kupienia w kwocie 59,99 dolarów (link) i jest kompatybilny z konsolami Xbox One i Series S/X, a także komputerami z systemem Windows 10 i 11. W zestawie znajdują się także dwa większe przyciski, które uzupełniają możliwości kontrolera. Ostatnią nowością jest produkt od firmy ByoWave, a dokładniej Proteus. Zespół pracował nad nim przez cztery lata, a efektem jest naprawdę unikalna, modularna konstrukcja, która pozwala skonstruować swój własny kontroler. Każdy element łatwo można połączyć z innym, a ilość kombinacji, jaką można dzięki temu stworzyć, wynosi ponad 100 mln. Nie należy on do tanich (299 dolarów), ale nie jest to specjalnie zaskakujące, zważywszy na to, co oferuje. Wspiera on te same platformy, co nowość od 8BitDo. Jego zakupu możemy dokonać pod tym adresem.



8BitDo Lite SE 2.4G Wireless Controller for Xbox (59,99 dolarów)

Kontroler Proteus od ByoWave (299 dolarów)

Źródło: Microsoft