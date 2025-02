Meta Quest HDMI Link - gogle VR od Mety mogą już wyświetlać obraz ze smartfonów, konsol i innych urządzeń

Popularna seria gogli do wirtualnej (i rozszerzonej) rzeczywistości właśnie doczekała się kolejnego usprawnienia. Od początku modele Meta Quest 2, 3 i Pro mogliśmy podłączyć do komputera (zarówno przewodowo, jak i bezprzewodowo), aby przesyłać z niego obraz i wyświetlać go na dużo większym wirtualnym ekranie. Teraz to samo będziemy mogli zrobić praktycznie z każdym sprzętem, który obsługuje wyjście HDMI lub DisplayPort: od smartfona do konsoli.

Dotychczas gogle VR/AR od Mety miały możliwość wyświetlania obrazu z komputera poprzez opcję Air Link (przez łączność Wi-Fi) lub dzięki odpowiedniemu przewodowi USB. Wprowadzona właśnie aplikacja Meta Quest HDMI Link pozwala headsetom Meta Quest 2, 3 i Pro na wyświetlanie obrazu ze wszystkich urządzeń, które mogą skorzystać z wyjścia HDMI lub DisplayPort (mowa więc także o portach USB typu C ze wsparciem dla DP Alt Mode). Otwiera to drogę do obsługi konsol, handheldów, smartfonów i wielu innych sprzętów.

Natomiast w tym wypadku musimy posiłkować się jeszcze jednym elementem, który trzeba dokupić osobno — mowa o karcie przechwytującej sygnał wideo (wymagane klasy: UVC i UAC). Jej koszt jest jednak dość niewielki. Zalecany jest także przewód USB w standardzie 3.0, aby przepustowość była wystarczająca do przesyłania wideo. Mówimy o rozdzielczości 1080p oraz niemal zerowym opóźnieniu. System w naszych goglach musi być także zaktualizowany do odsłony v67. Z kolei wspomnianą aplikację Meta Quest HDMI Link pobierzemy stąd.

