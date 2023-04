Matrox LUMA A380, LUMA A310F oraz LUMA A310 - karty graficzne oparte na układach Intel Alchemist

Matrox to kanadyjska firma dostarczająca sprzęt i rozwiązania do obsługi grafiki, edycji wideo oraz przetwarzania obrazów. Kilka lat temu ogłoszono szerszą współpracę z NVIDIĄ, na mocy której zaczęto opracowywać autorskie karty graficzne do profesjonalnych zastosowań, które wykorzystywały układy NVIDIA Quadro. Teraz przedsiębiorstwo poinformowało o nawiązaniu współpracy z Intelem z sektorze układów graficznych, na mocy której wykorzystane zostaną układy z rodziny ARC Alchemist. Do oferty firmy dołączą trzy modele kart graficznych LUMA.

Firma Matrox poinformowała o wprowadzeniu na rynek trzech kart graficznych z rodziny LUMA, opartych na układach Intel Alchemist. Mowa o modelach Matrox LUMA A380, LUMA A310F oraz LUMA A310.

Nowe karty graficzne firmy Matrox to stosunkowo niewielkie konstrukcje - pełnowymiarowy jest wyłącznie Matrox LUMA A380, wyposażony w 4 porty DisplayPort 2.1. Matrox LUMA A310F to niskoprofilowa karta, ale nadal korzystająca z pojedynczego wentylatora. Ostatni z modeli - LUMA A310 to również niskoprofilowa karta, ale pozbawiona wentylatora, a więc działająca w pełni pasywnie. LUMA A380 korzysta z pełnego układu Intel ACM-G11 z 8 blokami Xe oraz 1024 procesorami FP32, a także 6 GB pamięci GDDR6 na 96-bitowej magistrali. Pozostałe dwa modele oferują przycięty rdzeń ACM-G11 z 6 blokami Xe oraz 768 procesorami strumieniowymi. W tym wypadku do dyspozycji jest również 4 GB pamięci GDDR6 na 64-bitowej szynie.



Matrox LUMA A380

Niskoprofilowe karty graficzne Matrox LUMA A310F oraz LUMA A310 ze względu na niewielkie wymiary, wyposażone zostały w 4 porty mini DisplayPort 2.1. Wszystkie zaprezentowane układy oferują obsługę do czterech wyświetlaczy 4K/120 Hz, do dwóch wyświetlaczy 8K/60 Hz lub do czterech ekranów 5K/120 Hz. Możliwe jest także podłączenie do czterech ekranów 5K/60 Hz z pełną obsługą HDR. Patrząc po zapowiedzi, omawiane karty są raczej pozycjonowane jako rozwiązania dla biznesu, aniżeli nawet do podstawowego grania. Współczynniki TDP wynoszą odpowiednio 75 W (Matrox LUMA A380), 50 W (LUMA A310F) oraz 30 W (LUMA A310). Ceny za poszczególne modele kart nie zostały ujawnione.



Matrox LUMA A310F



Matrox LUMA A310

Źródło: Matrox