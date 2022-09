Marvel's Spider-Man Miles Morales ze zwiastunem wersji PC. Sony potwierdza tegoroczny debiut gry na komputerach

Sony w tym roku wprowadziło na komputery takie gry jak God of War czy Marvel's Spider-Man Remastered. Obecnie są także potwierdzone trzy kolejne tytuły, które zmierzają na PC. Mowa o Uncharted: Kolekcja Dziedzictwo Złodziei, The Last of Us: Part I oraz Marvel's Spider-Man Miles Morales. Pierwszy z wymienionych tytułów pojawi się w październiku i wygląda na to, że niedługo później zadebiutuje także samodzielny dodatek opowiadający historię Milesa Moralesa.

Sony opublikowało zwiastun gry Marvel's Spider-Man Miles Morales w wersji PC. Choć dokładnego terminu premiery nie ujawniono, potwierdzono że debiut na komputerach odbędzie się tej jesieni.

Sony opublikowało pierwszą zapowiedź komputerowej wersji gry Marvel's Spider-Man Miles Morales. Tytuł, będący samodzielnym dodatkiem do Spider-Mana, zadebiutował na konsolach PlayStation 4 oraz 5 w listopadzie 2020 roku. Mimo że mowa wyłącznie o dodatku, będącym fabularnym pomostem między jedyną i zbliżającą się dwójką (premiera w 2023 roku na PlayStation 5), jest to całkiem spora gra, której pełne przejście zajmuje spokojnie kilkanaście godzin. Wraz z pierwszym zwiastunem, Sony opublikowało garść screenów z PC wersji gry.

Niestety trailer nie ujawnia dokładnej daty premiery. Wydawca a także firma Nixxes (która odpowiada za komputerowy port) potwierdzają, że debiut Marvel's Spider-Man Miles Morales odbędzie się jesienią. Biorąc pod uwagę, że w październiku na PC wjadą przygody Nathana Drake'a oraz Chloe Frazier, najpewniej Miles Morales pojawi się w listopadzie. Czego natomiast możemy oczekiwać po komputerowej wersji? Tego samego co w Spider-Man Remastered, a więc nielimitowanej liczby FPS, obsługi ultrapanoramicznych monitorów, implementacji Ray Tracingu czy najnowszej wersji DLSS 3 (wraz ze starszą wersją DLSS 2).

Źródło: Sony