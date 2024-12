Marvel's Spider-Man 2 - wykorzystano niewielką część nagranej zawartości Venoma. Potencjalny projekt w przyszłości

Za nami premiera gry Insomniac, która od samego początku typowana była jako jeden z największych hitów 2023 roku. Co jasne, prognozy się sprawdziły i kontynuacja losów Petera Parkera, Milesa Moralesa oraz ich przyjaciół zebrała znakomite oceny, a także zanotowała świetną sprzedaż. Oczywiście przygody w tym uniwersum na pewno nie dobiegły jeszcze końca. Co najmniej jeden tytuł pojawi się w nieokreślonej przyszłości, ale być może na tym się nie skończy.

Pojawienie się Venoma w Marvel's Spider-Man 2 było jednym z najważniejszych elementów, aczkolwiek okazuje się, że antagonista miał jeszcze więcej do pokazania, ale wielu elementów nie zobaczyliśmy w grze.

Choć gdzieniegdzie pojawiają się pewne głosy krytyki (np. pewnych aspektów fabularnych związanych z postacią MJ), triumf Marvel's Spider-Man 2 jest doprawdy trudny do zakwestionowania. Gra obfitowała w dużo ciekawych mechanik, mnóstwo zwrotów akcji i całą gamę komiksowych antagonistów. Wśród tych ostatnich pierwsze skrzypce grali Kraven the Hunter i pojawiający się w trakcie historii Venom. Udział słynnego kosmicznego pasożyta przyniósł rzecz jasna wiele doniesień o potencjalnym projekcie skupionym tylko na nim.

W trakcie odbywającego się w San Francisco Fan Expo porozmawiano z Tonym Toddem, który wcielał się w najgroźniejszego przeciwnika człowieka-pająka. Jak wynika z jego słów, zaledwie 10% nagranych przezeń kwestii pojawiło się w Marvel's Spider-Man 2. Daje to oczywiście niemałe pole do interpretacji. Pamiętajmy, że pomiędzy wypuszczeniem podstawowej wersji pierwszej odsłony gry a dodatkiem dostaliśmy również pakiet DLC - The City That Never Sleeps. Może to być też zupełnie inne przedsięwzięcie. Interesujące jest również to, że deweloperzy nagrali także wątek, w którym Venom dorwał w swoje sidła Milesa Moralesa, jednak z konceptu zrezygnowano. Wygląda więc na to, że przed serią jest jeszcze sporo perspektyw.

Źródło: Twisted Voxel