Marvel's Spider-Man 2 kontra Marvel's Spider-Man - czy Insomniac Games faktycznie wprowadziło nową jakość do gry?

Już w najbliższy piątek do sprzedaży trafi gra Marvel's Spider-Man 2 od studia Insomniac Games. Wczoraj opublikowaliśmy naszą recenzję, w której przyznaliśmy że tytuł w wielu miejscach prezentuje się zauważalnie lepiej od pierwszej gry, ale największe wrażenie robi implementacja odbić RT i to nie tylko w trybie wierności obrazu, ale również wydajności. Wśród gier wychodzących tylko na obecną generację, jest to jeden z bardzo nielicznych przypadków (bodaj drugi obok Metro Exodus Enhanced Edition), gdzie Ray Tracing jest stale włączony i nie można go wyłączyć. W ramach dodatkowego materiału jeszcze sprawdzamy jak Marvel's Spider-Man 2 prezentuje się w bezpośrednim porównaniu z poprzednikiem.

Na początek weźmy porównanie pierwszej gry (w pierwszej wersji) oraz drugiej gry (również w pierwszej wersji). To co rzuca się w oczy (poza takimi rzeczami jak przykładowo inny kolor liści w jedynce co związane jest z faktem innej pory roku) to fakt, że część miejsc została kompletnie przebudowana. W poniższych porównaniach świetnym przykładem jest wschodnia część Harlemu, która w Marvel's Spider-Man 2 prezentuje się kompletnie inaczej. Doszło mnóstwo nowych budynków, roślinności w tle oraz mostów, dzięki czemu połączenie z Asterią (do której możemy dotrzeć w dwójce) wygląda teraz bardziej naturalnie. Dalekie plany Queens oraz Brooklynu nie są już ubogą makietą, nałożoną tylko po to, żeby coś w oddali było widać. Manhattan jest teraz bogatszy w detale - zarówno pod kątem szczegółowości budynków (czasami dochodzą nowe, a czasami te powracające mają znacznie więcej szczegółów), jak również liczebności przechodniów oraz ilości samochodów na ulicach. Dużo dodają również odbicia RT, które renderowane są w wyższej rozdzielczości. Spore wrażenie robi również inna zmiana, częściowo powiązana z Ray Tracingiem. Teraz w wielu budynkach możemy zaobserwować wyrenderowane elementy otoczenia oraz mieszkańców, którzy np. oglądają telewizję, grają lub rozmawiają przez telefon. W wielu miejscach odbicia RT potrafią również rzucać kolejne odbicia (tzw. odbicia w odbiciach). Poniżej możecie porównać garść screenów - po lewej stronie jest pierwsza część, a po prawej - druga gra z serii.

Marvel's Spider-Man kontra Marvel's Spider-Man 2:

Następny w kolejce będzie Marvel's Spider-Man Remastered, dostosowany zarówno do PlayStation 5 jak również PC. Odświeżona wersja jedynki oferuje przede wszystkim znacznie ostrzejszy obraz, który pod tym względem może już konkurować z drugim Spider-Manem. Do tego dochodzą już odbicia RT, jednak są one znacznie uboższe i renderowane w niższej rozdzielczości w porównaniu do Marvel's Spider-Man 2. Patrząc na inne gry (zarówno First Party jak i Third Party), implementacja odbić opartych na śledzeniu promieni prawdopodobnie jest jedną z najbardziej zaawansowanych, jeśli chodzi o konsolowe wydania. Remaster jedynki, mimo że podbija jakość względem oryginalnej wersji, to nadal w wielu miejscach nie może równać się z jakością, jaką wprowadzono w Marvel's Spider-Man 2. Czy nowa gra jest najładniejszą grą, jaką wydano na konsole? Zapewne nie i znajdą się tytuły robiące jeszcze większe wrażenie. Czy Marvel's Spider-Man 2 wygląda jak kopia jedynki? Również nie, bo zmiany w wielu aspektach są daleko idące, gdzie niektóre rejony zostały przebudowane, a w dodatku teraz do dyspozycji oddano większość terenów Queens oraz Brooklynu. Poniżej znajdziecie konkretne zestawy porównywarek i ponownie - po lewej stronie są screeny z Marvel's Spider-Man Remastered, po prawej z Marvel's Spider-Man 2.

Marvel's Spider-Man Remastered kontra Marvel's Spider-Man 2:

