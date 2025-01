Lenovo Legion Pro 34WD-10 - Zakrzywiony monitor OLED 21:9 o odświeżaniu 240 Hz z myślą o wymagających graczach

Tegoroczne targi CES 2025 w Las Vegas stały pod kątem monitorów OLED, w dużej mierze wyposażonych w długo wyczekiwane porty DisplayPort 2.1 UHBR20, oferujące znacznie wyższą przepustowość względem HDMI 2.1. Propozycje 27-calowych czy 32-calowych ekranów 4K zostały zaprezentowane m.in. przez MSI, ASUS czy Gigabyte. Co ciekawe, monitor OLED został także pokazany przez Lenovo, przedstawiając pierwszy faktycznie high-endowy wyświetlacz. Zamiast jego wchodzić w modele panoramiczne, zdecydowano się ujawnić monitor ultrapanoramiczny. Pełną specyfikację znajdziecie w poniższym materiale.

Na targach CES 2025 w Las Vegas, firma Lenovo zaprezentowała najnowszy monitor Legion Pro 34WD-10 z zakrzywionym ekranem OLED.

Lenovo Legion Pro 34WD-10 wykorzystuje 34-calowy ekran OLED o rozdzielczości 3440 x 1440 pikseli, który dodatkowo jest bardzo mocno zakrzywiony (promień krzywizny sięga 800R). Częstotliwość odświeżania wynosi 240 Hz, co dodatkowo wspomagane jest przez otwarty standard Adaptive-Sync (potwierdzono obecność AMD FreeSync Premium Pro, jednak prawdopodobnie także z kartami NVIDIA GeForce monitor będzie dobrze współpracować). Monitor posiada specjalny czujnik, oparty na algorytmach AI, który analizuje czy użytkownik siedzi przed ekranem. Jeśli odchodzi od stanowiska pracy, oprogramowanie aktywuje czarny wygaszacz, aby dodatkowo chronić wyświetlacz.

Specyfikacja monitora Lenovo Legion Pro 34WD-10 Matryca OLED Przekątna 34 cale Rozdzielczość 3440 x 1440 (16:9) Rozmiar plamki 0.231 mm Odświeżanie 240 Hz AMD FreeSync FreeSync Premium Pro NVIDIA G-SYNC Brak informacji Zakrzywienie 800R Czas reakcji 0.03 ms GtG Kontrast statyczny ∞:1 Luminancja 275 nitów (APL 100%)

450 nitów (APL 25%)

1300 nitów (APL 1,5%) HDR HDR10, VESA DisplayHDR True Black 400 Złącza cyfrowe 1x DisplayPort 1.4

1x HDMI 2.1 (z eARC)

1x HDMI 2.1

1x USB-C (DP 1.4 / PD do 140 W) HUB USB 3x USB 3.2 typu A Gen.1

2x USB 3.2 typu C Gen.1 (PD do 15 W) Inne złącza 1x Audio-jack 3.5 mm

1x Ethernet RJ-45 2.5 Gbit Pokrycie barw 100% sRGB, 98,5% DCI-P3 Głębia barw 10-bit (1.07 mld odcieni) Głośniki 5 W (x2) Pivot Tak VESA 100x100 Chłodzenie Pasywne Wymiary 789,6 x 262,9 x 577,5 mm Waga 8,7 kg Kable w zestawie 1x HDMI, 1x DisplayPort, 1x USB-C Gwarancja 3 lata (także na wypalenia) Cena i dostępność 1299 euro, dostępność od kwietnia 2025

Luminancja, przy 100% APL, sięga 275 nitów, co jest raczej standardem w przypadku tego typu matryc obecnie. Przy APL 25%, jasność może zostać podbita do 450 nitów, natomiast na skrawku ekranu (1,5% APL, mowa więc bardziej o rozbłyskach np. podczas oglądania filmów) sięga maksymalnie 1300 nitów. Monitor wspiera oczywiście normę HDR10, posiada także certyfikat VESA DisplayHDR True Black 400. Jeśli chodzi o porty, to głównymi złączami są tutaj: 1x DisplayPort 1.4, 1x HDMI 2.1 z eARC, 1x HDMI 2.1 oraz 1x USB-C zgodny z DisplayPort 1.4 oraz z możliwością ładowania innych urządzeń mocą do 140 W. Oprócz tego dochodzi HUB z pięcioma portami: trzema USB 3.2 typu A Gen.1 oraz dwoma USB 3.2 typu C Gen.1. Dodatkowo monitor posiada sieciowe złącze Ethernet RJ-45 2.5 Gbit oraz gniazdo Audio-jack 3.5 mm. Waga urządzenia wynosi 8,7 kg. Dostępność planowana jest na kwiecień tego roku, natomiast cena będzie wynosić 1299 euro (~5600-5700 złotych).

Źródło: Lenovo