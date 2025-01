Laptop Razer Blade 16 (2025) zaoferuje procesor AMD Ryzen 9 AI HX 370, układ NVIDIA GeForce RTX 5090 Laptop GPU i smukłą obudowę

Firma Razer jest głównie kojarzona przez graczy, gdyż marka ta skupia się na produkcji urządzeń właśnie dla tej grupy osób. W związku z trwającymi jeszcze targami CES 2025 to amerykańskie przedsiębiorstwo przedstawiło nowego laptopa do gier z serii Blade. Angielska nazwa pasuje tu naprawdę dobrze, gdyż mamy do czynienia ze sprzętami o świetnej wydajności i całkiem smukłej konstrukcji. Tym razem firma przesunęła granice nieco dalej i po raz pierwszy oferuje układ od AMD.

Razer Blade 16 (2025) zapowiada się ciekawie z kilku powodów. Będzie to pierwszy laptop z całej serii, który skorzysta z chipu od firmy AMD, a zarazem wykorzysta potencjał układów graficznych NVIDIA GeForce RTX z serii 50.

Razer Blade 16 (2025) nie zmienił się za bardzo pod względem wyglądu, aczkolwiek aluminiowa konstrukcja stała się smuklejsza niż wcześniej - w najcieńszym miejscu grubość wynosi niespełna 1,5 cm. Nowość wyróżniać się będzie także poprawionym układem chłodzenia (ten zajmuje 57% powierzchni płyty głównej), który opiera się na dwóch wentylatorach oraz komorze parowej. Na dodatek możemy liczyć na chipy od AMD z serii Ryzen AI 300, a także wydajne układy graficzne NVIDIA GeForce RTX z serii 50 w wersji dla laptopów. Nie zabrakło bardzo dobrego, 16-calowego ekranu OLED o rozdzielczości 2560 x 1600 pikseli i 240-hercowym odświeżaniu.

Razer Blade 16 (2025) Procesor Max. AMD Ryzen 9 AI HX 370 (TSMC 4nm FinFET)

12C/24T (4 x Zen 5 + 8 x Zen 5c)

Zen 5: 2 - 5,1 GHz

Zen 5c: 2 - 3,3 GHz Rodzina CPU Strix Point iGPU Max. AMD Radeon 890M (16 CU, 2900 MHz) dGPU Max. NVIDIA GeForce RTX 5090 Laptop GPU (24 GB GDDR7, 155 W) Pamięć RAM Max. 64 GB LPDDR5X (8000 MHz) Nośnik danych Brak informacji Wyświetlacz 16" 2560 x 1600 px, OLED (240 Hz)

Czas reakcji: 0,2 ms Porty, złącza i sloty 1 x HDMI 2.1

3 x USB typu A

1 x Thunderbolt 4

1 x USB 3.2 typu C

1 x Slot na karty SD

1 x Audio-Jack 3,5 mm Akumulator Brak informacji Grubość W najcieńszym punkcie: 1,4986 cm (0,59 cala) Głośniki 6 (THX Spatial Audio) Dostępność 1 kwartał 2025 roku System operacyjny Windows 11

Razer Blade 16 (2025) to również ulepszona klawiatura, w której skok klawiszy wynosi 1,5 mm, a siła potrzebna do ich aktywacji ok. 63 g. Zarazem spotkamy się z pięcioma przyciskami do makr, a także klawiszem Copilot. Usprawnieniem będzie także system audio dostrojony przez firmę THX, który składa się z sześciu głośników. Co do samych portów i slotów, to nie zajdzie żadna zmiana względem poprzedniej generacji. Omawiany laptop od Razera wkroczy do sprzedaży w pierwszym kwartale 2025 roku i choć nie znamy jeszcze oficjalnej ceny, to już można zakładać, że tanio z pewnością nie będzie.

Źródło: Razer, TechPowerUp, Notebookcheck