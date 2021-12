Kupiłeś GTA Trilogy Definitive Edition? Przysługuje ci odbiór gratisowej gry od Rockstar. Na liście m.in. GTA V

Premiera GTA The Trilogy - The Definitive Edition, delikatnie mówiąc, nie była najlepszą rzeczą jaka przytrafiła się firmie Rockstar Games. Tytułowa trylogia w zremasterowanej odsłonie zadebiutowała w bardzo złym stanie technicznym na wszystkich platformach docelowych, wliczając w to bardzo złą optymalizację. Internet zalała fala prześmiewczych filmików, na których prezentowane były przeróżne błędy jakie gracze napotykali podczas grania w GTA 3, Vice City oraz San Andreas w edycjach "definitywnych". Rockstarowi nie pozostało w końcu nic innego, jak przeprosić za nieudaną premierę i rozpocząć łatanie gry. Obecnie, jako pewne zadośćuczynienie, studio daje też nabywcom trylogii prawo do darmowego odbioru ciekawych gratisów, w tym pełnych wersji gier, za którymi stoi Rockstar.

Osoby, które do 5 stycznia 2022 kupią (lub kupiły) GTA Trilogy Definitive Edition w wersji na PC, mogą skorzystać z niezłych bonusów od Rockstar.

Chwilę temu studio Rockstar obiecało nabywcom Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition darmowy prezent. Od dziś obietnica ta jest realizowana. Trzeba jednak pamiętać, że gratis może odebrać tylko ten gracz, który zakupił wersję na PC (konsolowcy - łączymy się z Wami w bólu), a cała akcja potrwa tylko do 5 stycznia. Oznacza to, że bonusy mogą odebrać nie tylko osoby, które już zakupiły trylogię, ale także te, które uczynią to do wspomnianej daty.

No dobrze, ale jakie dokładnie prezenty przy zakupie remastera na PC rozdaje Rockstar? Gracz może wybrać pomiędzy walutą na transakcje cyfrowe (1,25 mln dolarów w GTA Online lub 55 sztabek złota w Red Dead Online) lub cyfrową kopią jednego z poniższych tytułów:

Grand Theft Auto 5: Premium Edition

Grand Theft Auto 4: Complete Edition

Max Payne 3

LA Noire

Bully: Scholarship Edition

Aby odebrać gratis, należy przejść pod ten adres i zalogować się na swoje konto Rockstar.

Źródło: Rockstar