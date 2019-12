PowerColor Radeon RX 5700 ITX - miniaturowa wersja Navi

Pierwsze karty graficzne Radeon RX 5700 (XT) pojawiły się na rynku już kilka ładnych miesięcy temu. W sklepach znaleźć dziś możemy multum różnych wersji tych układów, ale do tej pory chyba tylko posiadacze miniaturowych obudów w formacie ITX musieli obejść się smakiem. Większość modeli Navi cechuje się znacznymi gabarytami, czemu w sumie nie można się dziwić - to bardzo wydajny układ z wyższej półki, który potrafi wydzielić sporo ciepła. Jest jednak nadzieja, że nie będziemy skazani tylko na duże jednostki. Firma PowerColor zaprezentowała właśnie kartę Radeon RX 5700 ITX. Konstrukcja ta udowadnia, że da się zrobić małą i wydajną kartę Navi, która nie będzie przepełniona podświetleniem LED RGB.

Radeon RX 5700 ITX początkowo dostępny będzie tylko w Japonii, a jego premiera odbędzie się 20 grudnia. Mamy nadzieję, że z czasem rozszerzy się jego dostępność i model ten nie powtórzy losu innej mocnej karty PowerColora w rozmiarze ITX, czyli Vegi Nano...

Radeon RX 5700 ITX to pod względem technicznym typowy referencyjny układ. Producent nie zdecydował się na podnieść jego zegarów, czemu w sumie trudno się dziwić. Taktowanie bazowe Radeona to 1465 MHz, ale w trybie Game wzrasta do 1625 MHz, a w trybie Boost nawet do 1725 MHz. Jednostka ma do dyspozycji 8 GB pamięci GDDR6 o standardowej szybkości 14 Gb/s. Jeśli zaś chodzi o system chłodzenia karty, mamy tutaj do czynienia z prostą obudową z jednym wentylatorem działającym półpasywnie (włącza się dopiero po osiągnięciu 60° C przez rdzeń karty). W środku znajdują się rurki cieplne oraz jeden solidny aluminiowy radiator.

Wymiary całości to 175 mm x 110 mm x 40 mm. Na śledziu Radeona znajdziemy skromny zestaw złącz wideo w postaci dwóch DisplayPort 1.4 i jednego HDMI 2.0b.

