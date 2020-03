AMD Radeon RX 590 GME - Nadciąga kolejna odsłona Polarisa

Od premiery pierwszych kart graficznych z najnowszej rodziny AMD Navi, czyli modeli Radeon RX 5700 oraz Radeon RX 5700 XT minęło już prawie osiem miesięcy. Nic więc dziwnego, że wiele osób spodziewało się powolnego kresu żywotności wcześniejszej rodziny AMD Polaris, która była z nami od 2016 roku w postaci serii Radeon RX 400 i RX 500. Wygląda jednak na to, że Czerwoni mają zupełnie inne plany. Lada moment na rynek trafi nowy układ graficzny z oznaczeniem Radeon RX 590 GME. W sieci pojawiło się już sporo modeli od różnych znanych marek. Co ciekawe karta nie ma być wcale wydajniejsza od zwykłego modelu RX 590. O ile liczba jednostek obliczeniowych pozostanie bez zmian, tak zegary będą odczuwalnie niższe.

AMD Radeon RX 590 GME dostępny jest już w przedsprzedaży w Chinach. Oficjalna premiera karty planowana jest na 9 marca 2020 roku.

Zagraniczny serwis EXPreview.com natrafił na chińskiej platformie sprzedażowej JD na ciekawe znalezisko. Tamtejsi sprzedawcy posiadają bowiem w przedsprzedaży nieznane wcześniej światu Polarisy. Mowa o modelu AMD Radeon RX 590 GME z autorskimi układami chłodzenia od firm takich jak ASRock, PowerColor, Sapphire czy XFX. Czym różni się od "zwykłego" Radeona RX 590? Na pierwszy rzut oka niczym. Mowa w końcu o 2304 jednostkach SP, 144 TMU, 32 ROP oraz 8 GB pamięci VRAM typu GDDR5 osadzonych na 256-bitowej szynie danych. Jednak zegary rdzenia w porównaniu do tych samych modeli bez dopisku "GME" są niższe o 120 do 178 Mhz.

Żaden z chińskich sprzedawców nie zdradza też nic na temat zastosowanego GPU. Innymi słowy nie wiadomo czy nowe karty graficzne to litografia 12 nm jak Radeon RX 590 i rdzeń Polaris 30 czy litografia 14 nm jak Radeon RX 580 i rdzeń Polaris 20. Nadciągający układ AMD Radeon RX 590 wyceniono na 1199 do 1399 renminbi co daje nam około 665 do 775 złotych. Dla porównania "zwykły" AMD Radeon RX 590 kosztuje w Polsce od 859 złotych. Oficjalna premiera karty planowana jest na 9 marca 2020 roku, jednak dostępna jest ona już w przedsprzedaży w Chinach. Trudno powiedzieć czy trafi ona na inne rynki, ale z dużą dozą prawdopodobieństwa można założyć, że jest to propozycja skierowana tylko do azjatyckich kafejek dla graczy.

Źródło: EXPreview