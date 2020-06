Karty graficzne AMD Radeon z nowym logotypem w stylu Ryzena

AMD to dziś prawdziwa firma orkiestra - spod znaku tego producenta możemy nabyć dziś nie tylko procesor, ale również kartę graficzną. Co ciekawe oba działy produkujące te komponenty nie miały do tej pory raczej nic wspólnego. Dział zajmujący się chipami produkuje procesory Ryzen, podczas gdy sekcja od GPU w pocie czoła pracuje nad kolejnymi Radeonami. Aż do teraz nikt nie wpadł na to, by obie te rodziny powiązać ze sobą i potwierdzić należność do portfolio AMD. Jak zdradza najnowsza grafika promocyjna gry Godfall, seria kart graficznych Radeon otrzymała nowy logotyp, stylizowany na ten, z którego słynie seria Ryzen. Od razu będzie widać, że obie rodziny pochodzą do Czerwonych.

Pierwszymi produktami, na których zobaczymy nowe logo Radeon powinny być układy APU z serii Ryzen 4000. Jeśli jednak z jakiegoś powodu tak się nie stanie, nowe oznaczenie wejdzie w życie dopiero przy okazji premiery kart Radeon następnej generacji (Big Navi?).

Nowe logo pojawia się na końcu filmu z gry Godfall opublikowanego wczoraj na oficjalnym kanale Gearbox na YouTube. Warto wspomnieć, że na przestrzeni ostatnich lat logotyp AMD Radeon zmieniał się wiele razy w ciągu ostatnich kilku lat. Zwykle były to drobne korekty czcionki podkreślające nową serię produktów z technologią Radeon, ale wydaje się, że tym razem zmiana jest bardziej radykalna - w końcu od teraz logo będzie ściśle kojarzone z Ryzenami, więc powinno być już właściwie nierozerwalnym oznaczeniem układów od AMD.

Pierwszymi produktami, na których zobaczymy nowe logo Radeon powinny być układy APU z serii Ryzen 4000 (Renoir), gdzie chipy oparte o architekturę Zen 2 otrzymają wbudowaną grafikę Radeon Vega. Jeśli jednak z jakiegoś powodu tak się nie stanie, nowe oznaczenie wejdzie w życie dopiero przy okazji premiery kart Radeon następnej generacji (zapewne Big Navi / seria RX 6000), które powinny zostać zaprezentowane jeszcze w tym roku kalendarzowym. Czekamy na nie z niecierpliwością - według wstępnych przecieków mamy spodziewać się solidnego przyrostu wydajności.

Źródło: VideoCardz