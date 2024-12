KaOS - dystrybucja Linuksa z pulpitem KDE Plasma, która oferuje własne repozytoria. Minimalizm, szybkość i prostota obsługi

Przetestowałeś wiele środowisk graficznych na różnych dystrybucjach Linuksa i doszedłeś do wniosku, że najbardziej odpowiada Ci KDE Plasma? W takim wypadku może Ci się spodobać odsłona o nazwie KaOS, która oprócz najnowszych pakietów z tego „pulpitu” stawia na stabilne i wydajne działanie. Przy okazji obsługa nie powinna sprawiać większych problemów. Twórcy mają swój własny tok myślenia, którym się kierują, więc dystrybucja jest specyficzna pod wieloma względami.

Nowa wersja dystrybucji Linuksa o nazwie KaOS stała się właśnie dostępna. Jeśli liczymy na prostą obsługę, środowisko graficzne KDE Plasma i stabilne, ale przy okazji wydajne działanie systemu, to dobrze trafiliśmy.

Twórcy systemu KaOS nie oddadzą nam do dyspozycji ogromnej bazy z pakietami, ponieważ w autorskich repozytoriach znajdują się tylko aplikacje, które zostały specjalnie skompilowane dla tej dystrybucji Linuksa. Stawia się tu więc na jakość, a nie na ilość. Edycja kładzie nacisk na nowoczesne rozwiązania, więc nie mamy tu wsparcia dla 32-bitowej architektury. Za środowisko graficzne odpowiada aktualnie KDE Plasma 6.1.5, a aplikacje opierają się głównie na bibliotekach Qt 6 (tak jak sama Plasma). Domyślnym pakietem biurowym od teraz jest Calligra, która zastąpiła Libre Office (choć podczas instalacji będziemy mogli wybrać ten, który nam bardziej odpowiada).

Nowością jest możliwość skorzystania z nowego systemu plików bcachefs, choć jest to jeszcze opcja eksperymentalna. Do edycji zawitał także edytor kodu napisany w języku programowania Rust o nazwie Zed. Twórcy zainteresowali się też niezależną przeglądarką Ladybird, której co miesiąc w repozytorium ukaże się kolejna kompilacja (na ten moment wersja pre-alpha). Ślad po bibliotece GTK2, która zakończyła już swój żywot, zniknął bezpowrotnie. Minusem może być fakt, że KaOS zbliża się do odejścia od X11 na rzecz Waylanda (choć zaznaczę, że to subiektywna opinia). KaOS 2024.09 opiera się na jądrze Linux 6.10.11 i można go pobrać z tego adresu.



