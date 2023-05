Już niebawem na orbicie może się znaleźć pierwsza prywatna stacja kosmiczna Haven-1. Przyszłość zapowiada się obiecująco

Firma Vast Space założona w 2021 roku przez Jeda McCaleba, której celem jest stworzenie stacji kosmicznych posiadających własną sztuczną grawitację, już w niedalekiej przyszłości może osiągnąć swoje założenia. 10 maja bieżącego roku ogłoszono, że pierwszy moduł prywatnej stacji kosmicznej o nazwie Haven-1 ma wznieść się na orbitę wraz ze startem rakiety Falcon 9 już w sierpniu 2025 roku. Loty w kosmos mogą stać się więcej dużo bardziej dostępne niż do tej pory.

Dzięki temu, że firma Vast Space podpisała umowę ze SpaceX, już niebawem ich prywatna stacja kosmiczna Haven-1 ma się znaleźć na orbicie. Ma się do tego przyczynić rakieta Falcon 9.

Już w 2030 roku Międzynarodowa Stacja Kosmiczna, której pierwsze moduły znalazły się na orbicie pod koniec 90-tych, przestanie funkcjonować. Pomimo że od lat prowadzone są na niej badania naukowe w warunkach mikrograwitacji, to nie udało się na niej dokonać żadnego odkrycia, które można byłoby nazwać przełomowym. Na pewno słyszeliśmy też o tym, że Rosja już dawno chciała zrezygnować ze swojego udziału przy ISS, jednak ostatecznie postanowiła pozostać na niej do 2028 roku. W związku z tym, że w najbliższych latach na orbicie będzie "niewykorzystane" miejsce, sporo firm ma zamiar je zagospodarować. Dla przykładu można podać firmę Axion Space, która ma w planach dołączenie kilku modułów do ISS, dopóki nie zostanie ona zdeorbitowana. Mając kontekst całej sytuacji, możemy przejść do głównego tematu, czyli odrębnej prywatnej stacji kosmicznej firmy Vast Space.

Jak wspomniano, jej pierwszy moduł ma się znaleźć na orbicie już w sierpniu za dwa lata. Jakiś czas później pojawi się na niej pierwsza załoga. Statkiem kosmicznym, który będzie odpowiedzialny za jej dostarczenie, ma być Crew Dragon (opracowany przez firmę SpaceX, której właścicielem jest Elon Musk). Trzeba dodać, że moduł nie będzie oferował od razu sztucznej grawitacji, a będą na nim prowadzone eksperymenty w tym celu. Kluczowym zaś celem firmy będzie jednak zbudowanie stacji kosmicznej o długości 100 metrów, w skład której wejdzie wiele modułów i wyniesienie jej na orbitę przy pomocy rakiety nośnej Starship. Są to bardzo ambitne plany, szczególnie jeśli spojrzymy na firmę pod kątem czasu, jaki istnieje na rynku. Miejmy jednak nadzieje, że wszystko pójdzie zgodnie z planem, a samo istnienie prywatnych placówek orbitalnych umożliwi większej ilości ludzi lot w kosmos.

