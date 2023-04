Szef NASA wyjaśnia Kongresowi USA eksplozję rakiety Starship od SpaceX. Amerykanie obawiają się chińskiej agencji kosmicznej

Bill Nelson, administrator NASA i senator stanu Floryda objaśnia przed kongresem USA postępy misji Artemis oraz odpowiada na zapytania w sprawie wybuchu rakiety Starship od SpaceX. Ujawnia też, że podejście SpaceX do testów nowych rozwiązań, które jest dość zaskakujące. Okazuje się, że katastrofa nie jest dla firmy Elona Muska niczym nadzwyczajnym, a dla samego właściciela, wbrew opinii mediów głównego nurtu, nie jest to żaden koniec kariery.

Bill Nelson odpowiada przed kongresem USA w sprawie postępów misji Artemis. Szef NASA obawia się, że wyprzedzi ich Chińska Narodowa Agencja Kosmiczna w wyścigu na biegun południowy księżyca. Komentuje również, że wybuch Starshipa nie jest niczym nadzwyczajnym dla SpaceX.

Zacznijmy od tego, o co w ogóle chodzi w misji Artemis. Jej głównym zadaniem jest ponownie sprowadzić człowieka na srebrny glob, tym razem w okolice bieguna południowego. Przedsięwzięcie zostało podzielone na trzy części: Artemis I, Artemis II, Artemis III. Gdzie dwie pierwsze to misje mają za cel sprawdzić różne założenia i technologie. Początkowa faza została zakończona w zeszłym roku i miała charakter bezzałogowy. W ciągu tego roku odbywają się testy przed wejściem w drugą fazę Artemis II. Ten fragment projektu ma za cel zanieść ponownie człowieka w gwiazdy okrążyć księżyc i powrócić na ziemię. Wszystko po to, aby zebrać potrzebne dane i zrobić tak zwaną próbę generalną. Właśnie w tym miejscu pojawia się SpaceX i Starship, gdyż to właśnie rakieta firmy Elona Muska ma umożliwić lądowanie na księżycu. W trzeciej i ostatniej fazie misji astronauci mają wylecieć z ziemi statkiem Orion i już w kosmosie przenieść się na pokład statku SpaceX. Starship ma wylądować blisko ciemnej strony księżyca, a później powrócić do gwiazd, aby ponownie przenieść załogę na statek Orion, którym wrócą na ziemie.

Posiedzenie w kongresie USA miało charakter czysto informacyjny. Bill Nelson raportował postępy misji Artemis II. Dowiedzieliśmy się, że z racji decyzji budżetowych NASA statek Orion wykorzystany w misji Artemis I zostanie również wykorzystany w drugiej fazie projektu. Według niego takie decyzje spowodowały dwuletnie opóźnienie między dwiema częściami. Jak mówi, można było tego uniknąć, gdyby NASA miała budżet na opracowanie dwóch statków kosmicznych. Szef NASA zapytany o wybuch statku Starship stwierdził, że jest to naturalny proces testowy: "Teraz zrozumieliście, że eksplozja nie jest dużym problemem w sposobie, w jaki działa SpaceX. Oni są bogaci w sprzęt, co oznacza, że mają wiele gotowych rakiet. I to jest ich sposób działania. Uruchamiają, jeśli coś pójdzie nie tak, dowiadują się, co to było. Wracają i uruchamiają ponownie". Jednym słowem firma Elona Muska jest w pełni przygotowana na takie scenariusze. Informacje te zdaje się potwierdzać sam miliarder, który uznał katastrofę za spory sukces, gdyż tak naprawdę chodziło tylko o sprawdzenie startu samej rakiety.

Następny start rakiety typu Starship ma odbyć się już za blisko 2 miesiące, gdy tylko SpaceX uda się odbudować stopień wynoszenia Super Heavy. Bill Nelson zapytany o możliwość cięć budżetowych dla NASA, wyraził spore obawy, gdyż wartość budżetu miałaby się skurczyć aż o 22%. Dużym argumentem administratora agencji kosmicznej jest możliwość, że Chiny dotrą na księżyc jako pierwsze. Realne przesłanki świadczą o tym, że państwo środka nie będzie chciało zezwolić nikomu innemu na dostęp do obszaru bieguna południowego księżyca. Niestety, ale USA musi brać pod uwagę, że PRC może pogwałcić postanowienia traktatu o przestrzeni kosmicznej. Bill Nelson zwraca uwagę też na to, że Chińska Narodowa Agencja Kosmiczna jest tak naprawdę instytucją nie tylko rządową, ale przede wszystkim wojskową.

Źródło: WCCFTech, NASA