Już dziś zarezerwuj swój latający samochód! Alef Model A wkroczy do produkcji w 2025 roku, a kosztuje... trochę ponad milion złotych

Latające samochody są dość częstym obrazem w filmach z gatunku Sci-Fi. Taki motyw pojawiał się już w produkcjach z początku XX wieku. Lata mijają, a pojazdy zdolne unosić się w powietrzu jeszcze nie stały się na tyle powszechne, żebyśmy widzieli je na co dzień. Firma Alef chce dodać swoją cegiełkę do innej rzeczywistości. Od kilku lat opracowuje ona elektryczny samochód, który będzie mógł latać - zasadniczo to już może, o czym przekonali się dziennikarze z NBC News.

Któż nie chciałby wznieść się nad korkiem, aby szybciej dotrzeć do pracy lub na zakupy? Mimo że nie zapowiada się, żeby taki scenariusz szybko stał się rzeczywistością, to na rynek wkrótce wkroczy jeden z pierwszych modeli aut, który potrafi latać. Krytycznych opinii względem niego nie brakuje.

Cała historia zaczyna się pod koniec 2015 roku, kiedy to cztery osoby (dr Constantine Kisly, Pavel Markin, Oleg Petrov, Jim Dukhovny) postanowiły założyć firmę, której celem było zbudowanie latającego samochodu. Zaczęło się od rysunku na serwetce w kawiarni. Twórcy początkowo zakładali, że budowa pojazdu zajmie ok. pół roku - rzeczywistość często mija się jednak z założeniami. Pierwszy prototyp w mniejszej skali powstał w 2016 roku, a w 2018 roku odbył się lot szkieletu w pełnym rozmiarze. Lot prototypu odbył się natomiast dopiero w 2019 roku. Już teraz można złożyć rezerwację na zakup pojazdu firmy Alef (Model A), którego oczekiwana cena ma wynieść 299 999 dolarów. Wspomniani dziennikarze z NBC News mogli zobaczyć, jak auto przelatuje nad innym, a całe wideo dostępne jest poniżej.

Aktualnie rezerwacji przedpremierowych jest przeszło 3200, co przy szacowanej cenie jest dość sporym sukcesem. Produkcja ma ruszyć jeszcze w 2025 roku, choć samych dostaw nie ma co oczekiwać w tym okresie. Za 10 lat ma się natomiast pojawić inna wersja, która będzie już dużo przystępniejsza cenowo - mowa o wariancie Model Z, którego koszt ma wynieść 35 tys. dolarów. Co do samego pokazu lotu auta, który miała okazję oglądać ekipa dziennikarska, to był on dość ograniczony. Widzieli go bowiem z daleka i nie zauważono, aby ktokolwiek wsiadł bądź wysiadł z pojazdu (możliwe, że auto było zdalnie sterowane). Głosów krytyki jest jednak całkiem sporo, a najczęstszym zarzutem jest porównanie pojazdu do dużego drona.

Źródło: NBC News, Notebookcheck, Alef, Ikona: Freepik