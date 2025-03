Joystick adaptacyjny Xbox trafił do sprzedaży. Akcesorium dla niepełnosprawnych dostępne do kupienia w Microsoft Store

Osoby niepełnosprawne mają utrudnione korzystanie z wielu form rozrywki. Natomiast na rynku pojawia się coraz więcej akcesoriów, które mają poprawić tę sytuację - a przynajmniej w segmencie gier wideo. Zarówno Sony, jak i Microsoft, mają swój udział w produkcji specjalnych kontrolerów do gier. W przypadku drugiej firmy mowa o adaptacyjnym kontrolerze Xbox, do którego właśnie dołączył joystick adaptacyjny Xbox. Ten ostatni będzie też współpracował z padami do konsol Xbox.

Zaprezentowany pod koniec sierpnia 2024 roku joystick adaptacyjny Xbox wkroczył do sprzedaży zgodnie z przewidywaniami. Wszyscy chętni mogą już skierować się w stronę Microsoft Store, skąd będą w stanie go nabyć.



Joystick adaptacyjny Xbox - 134 zł

Joystick adaptacyjny Xbox można podłączyć zarówno do konsol od Microsoftu (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X, Xbox Series S|X) oraz komputerów z systemem Windows 11, jak i do kontrolera adaptacyjnego Xbox. Nowość może działać jedynie przewodowo (port USB typu C), waży tylko 106,2 g, a stworzono ją jako uzupełnienie dla obecnych już na rynku kontrolerów Xbox (tych standardowych, a także do tego napomkniętego przed chwilą) - to akcesorium można bowiem sparować z jednym z nich, aby uzyskać pełną funkcjonalność. Konstrukcja oferuje dostęp do kilku mapowalnych przycisków, a także gwintu 1/4 cala.

Na drążek można nałożyć dodatkowe elementy, które użytkownik jest w stanie sam sobie wydrukować na drukarce 3D (kreator znajduje się na platformie Xbox Design Lab - sekcja Xbox Adaptive Toppers). Aktualna cena wynosi 134 zł, natomiast zakupu można dokonać we wspomnianym już Microsoft Store. Jeżeli chcemy dowiedzieć się więcej na temat omawianego kontrolera, to warto udać się na tę stronę, gdzie znajdują się wszystkie przydatne informacje. Trzeba przyznać, że taka inicjatywa jest naprawdę godna pochwały.



Adaptacyjny kontroler Xbox - 359 zł

Źródło: The Verge, Microsoft