Jaki monitor KTC dla graczy będzie najlepszy? Przegląd monitorów z matrycami IPS, VA oraz OLED w sklepie GeekBuying.pl

W ostatnich miesiącach zaczęliśmy szerzej prezentować firmę KTC, która coraz śmielej wchodzi na rynek monitorów, zwłaszcza tych przeznaczonych dla graczy. Charakteryzują się one przede wszystkim bardzo dobrą relacją ceny do specyfikacji, dzięki czemu są one w pełni konkurencyjne dla produktów tak mocnych marek jak ASUS, iiyama czy AOC. W tym materiale postanowiliśmy zaprezentować pięć, naszych zdaniem najciekawszych, modeli monitorów od KTC - począwszy od bardzo tanich propozycji, aż po high-endowe konstrukcje, choć nadal w rozsądnych pieniądzach. Nie zabraknie tutaj monitorów korzystających z ekranów IPS, VA jak również OLED. Ponadto trzy z pięciu zaprezentowanych modeli zostało już przez nas przetestowanych (z czego trzeci test zostanie wkrótce opublikowany). Wszystkie monitory KTC, dostępne są obecnie w sklepie GeekBuying.pl, który oferuje nie tylko najlepsze ceny, ale również wysyłkę z magazynów ulokowanych w Polsce.

Marka KTC nie jest może najbardziej rozpoznawalna, jeśli chodzi o monitory dla graczy, ale trzeba przyznać że w ofercie posiadają naprawdę bardzo dobre urządzenia, które charakteryzują się świetną relacją ceny do parametrów. Wybraliśmy pięć modeli o najlepszym stosunku ceny do specyfikacji i wszystkie prezentowane monitory kupicie w sklepie GeekBuying.pl

Monitor KTC H24V13 - VA oraz 100 Hz za mniej niż 450 złotych

Pierwszym proponowanym monitorem będzie KTC H24V13. Sklep GeekBuying.pl oferuje go obecnie w cenie 444 złotych. Niska cena jednak nie idzie tym razem w parze ze słabą jakością obrazu. Wręcz przeciwnie. KTC nawet w najtańszych modelach udowadnia, że można oddać do dyspozycji niezły ekran o adekwatnych do ceny parametrach. Gracze mogą tutaj liczyć na wyświetlacz typu VA w rozmiarze 23,8", o rozdzielczości 1920 x 1080 pikseli oraz ze 100 Hz częstotliwością odświeżania. Panel VA charakteryzuje się nie tylko wysokim współczynnikiem kontrastu, wynoszącym 4000:1 (co wpływa bezpośrednio na jakość czerni), ale również wspiera otwarty standard Adaptive Sync, co oznacza obsługę chociażby AMD FreeSync. Pokrycie przestrzeni barw sRGB wynosi tutaj blisko 100%, więc nie ma również mowy o kiepskich i wyblakłych kolorach. Dla osób, które nie chcą wydawać przesadnie wysokiej sumy pieniędzy na monitor, taka propozycja może wydać się bardzo kusząca.

Monitor KTC H27T22 - szybki IPS dla graczy poniżej 1000 złotych

KTC H27T22 jest rozwinięciem poprzednika, który praktycznie pod każdym względem będzie bardziej zaawansowany, a mimo wszystko nadal dostaniemy go w cenie poniżej 1000 złotych. Wyświetlacz to panel IPS (nazywany tutaj Fast IPS z racji niższego czasu reakcji oraz opóźnienia sygnału) produkcji AU Optronics. Przekątna matrycy wynosi 27 cali, z kolei rozdzielczość to solidne 2560 x 1440 pikseli, w połączeniu ze 165 Hz częstotliwością odświeżania. To tego matryca w pełni pokrywa przestrzeń barw sRGB. Dla graczy poszukujących rozsądnego kompromisu pomiędzy ceną oraz jakością obrazu, wybór KTC H27T22 może okazać się naturalnym wyborem.

Monitor KTC M27T20 - najbardziej atrakcyjny monitor z podświetleniem Mini LED

KTC M27T20 był pierwszym monitorem firmy, którego test znalazł się na łamach PurePC.pl i od tego czasu zaczęliśmy bliżej przyglądać się możliwościom tych urządzeń. KTC M27T20 robi bardzo wrażenie pod względem stosunku ceny do specyfikacji. Jest to bowiem najtańszy monitor, w którym zdecydowano się na wykorzystanie podświetlenia typu Mini LED. W połączeniu z matrycą VA (tu nazwaną HVA, która oferuje nieco niższy czas reakcji oraz szersze kąty widzenia) możemy liczyć nie tylko na bardzo wysoki współczynnik kontrastu, ale również świetną jakość obrazu. Wyświetlacz oferuje również pełne, 100% pokrycie przestrzeni barw sRGB, blisko 99% pokrycie barw Adobe RGB oraz niespełna 90% pokrycie DCI-P3. KTC M27T20 jest świetną propozycją dla graczy, którzy poszukują monitora do gier o bogatych kolorach oraz faktycznie widocznym efekcie HDR.

Monitor KTC M27P20 Pro - najtańszy wyświetlacz 4K IPS z Mini LED

KTC M27P20 Pro jest rozwinięciem poprzednika, choć w tym wypadku zdecydowano się na wybór szybszej matrycy IPS zamiast VA. Nadal jednak możemy liczyć na podświetlenie typu Mini LED, ale jednocześnie całość okraszona została rozdzielczością 4K (3840 x 2160 pikseli). Podobnie jak poprzednik, także tutaj możemy liczyć na znakomitą reprodukcję barw, oferując 100% pokrycie przestrzeni barw sRGB i Adobe RGB oraz blisko 98% pokrycie barw DCI-P3. Oprócz bogatej kolorystyki matrycy, barwy są również wiernie przedstawiane. Testowaliśmy wiele wyświetlaczy, jednak KTC M27P20 Pro pod tym względem jest jednym z najlepszych monitorów jakie widzieliśmy na żywo. Ponadto oferuje bardzo bogaty zestaw złączy, w tym porty HDMI 2.1, DisplayPort 1.4 czy USB typu C o mocy maksymalnie 90 W.

Monitor KTC G27P6 OLED - najlepsza jakość obrazu oraz znakomity HDR

Jest takie fajne, angielskie powiedzenie: Last but not least. Idealnie pasuje ono do naszej ostatniej propozycji, czyli monitora KTC G27P6 OLED. Jak już sama nazwa wskazuje, mamy tutaj do czynienia z ekranem z samoświecącymi diodami organicznymi. Za produkcję panelu odpowiada doskonale wszystkim znana firma LG Display. Czego możemy oczekiwać po monitorze? Przede wszystkim doskonałej jakości obrazu, perfekcyjnej czerni oraz bardzo wysokiego współczynnika kontrastu. Dodatkowo gracze mogą liczyć na połączenie rozdzielczości 2560 x 1440 pikseli z 240 Hz częstotliwością odświeżania. Czas reakcji to zaledwie 0.03 ms, a więc z bardzo dynamicznych grach możemy oczekiwać perfekcyjnie ostrego obrazu, pozbawionego smużenia oraz powidoków. My już przetestowaliśmy ten monitor i wkrótce opublikujemy na PurePC.pl jego pełny test. KTC G27P6 OLED dostępny jest w sklepie GeekBuying w całkiem niezłej cenie, tym samym stając się świetną alternatywą dla podobnych monitorów. Zapewne również wielu z Was zastanawia się czy KTC ma konkretne rozwiązania w przypadku ewentualnych wypaleń. Tutaj przychodzimy z potwierdzoną informacją w tym zakresie. Jeśli w okresie gwarancyjnym zaobserwowane zostanie wypalenie, monitor zostanie bezpłatnie wymieniony na nowy przez sklep GeekBuying. Jest to podejście, które bardzo się chwali, bowiem nie każdy oferuje tak prokonsumenckie rozwiązanie.

