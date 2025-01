Test KTC M27P20 Pro - Monitor 4K z odświeżaniem 160 Hz, podświetleniem Mini LED, matrycą Fast IPS i w dobrej cenie

Niedawno mieliśmy okazję przetestować monitor do gier o nazwie KTC M27T20. Marka wywodząca się z Chin nie była wcześniej nam specjalnie znana i była to pierwsza okazja do przetestowania takiego monitora. Szybko okazało się, że w cenie około 2000 złotych otrzymujemy naprawdę dobry ekran, który charakteryzuje się szerokim pokryciem barw sRGB, Adobe RGB oraz DCI-P3, oferuje wysoki kontrast statyczny w połączeniu z systemem lokalnego wygaszania poprzez diody Mini LED oraz na dokładkę posiada certyfikat VESA DisplayHDR 1000. Szybko uznaliśmy, że warto sprawdzić także inne propozycje producenta. Dzisiaj na warsztat bierzmy jeszcze bardziej rozbudowany model KTC M27P20 Pro z matrycą 4K Fast IPS oraz identycznym systemem lokalnego wygaszania. Mimo wyśrubowanej specyfikacji, to nadal monitor o świetnym stosunku ceny do oferowanych możliwości i KTC może tutaj rywalizować z największymi producentami monitorów.

Autor: Damian Marusiak

KTC M27P20 Pro bazuje na bardzo podobnej obudowie co wcześniej prezentowany model KTC M27T20 (jest jednak nieco cięższy i ma odrobinę zmodyfikowaną podstawę). Tym razem firma oddaje do dyspozycji panel IPS (Fast IPS) produkcji AU Optronics o rozdzielczości 3840 x 2160 pikseli wraz ze 160 Hz częstotliwością odświeżania. Matryca wspierana jest przez warstwę kropek kwantowych (Quantum Dot), poszerzających przestrzeń barw oraz system lokalnego wygaszania (576 stref), który bazuje na diodach Mini LED (2304 diod). Do tego dochodzi 10-bitowa głębia barw (ponad miliard odcieni) oraz certyfikat VESA DisplayHDR 1000. Wszystko to w cenie 3189 złotych, co sprawia że KTC także w kategorii monitorów 4K może okazać się bardzo konkurencyjny. Wszystko oczywiście wyjdzie w testach, ale jak już możecie się domyślać po wstępniaku, tutaj sprzęt wypadł naprawdę dobrze.

KTC M27P20 Pro jest jeszcze bardziej rozwiniętą wersją niedawno testowanego modelu KTC M27T20. Tym razem do dyspozycji oddano 27-calowy panel Fast IPS o rozdzielczości 4K, wraz ze 160 Hz częstotliwością odświeżania, warstwą Quantum Dot oraz z podświetleniem Mini LED. Całość kosztuje obecnie nieco ponad 3000 złotych, więc szykuje się kolejna arcyciekawa propozycja dla graczy.

Monitor KTC M27P20 Pro wykorzystuje matrycę typu IPS, czyli In-plane Switching. Ekran typu IPS charakteryzuje się specyficznym ułożeniem ciekłych kryształów względem powierzchni ekranu - ułożone są one równolegle w stosunku do powierzchni, a więc inaczej niż choćby w matrycach typu TN, gdzie kryształy są rozłożone bardziej prostopadle. Głównymi cechami paneli IPS jest wierniejsze odwzorowanie barw oraz bardzo dobre kąty widzenia - te bowiem są równie szerokie gdy patrzymy z góry, z dołu lub też z boków. Monitory z matrycami IPS są często rekomendowane dla grafików właśnie ze względu na wspomniane kąty widzenia, które nie zaburzają kolorów oraz z powodu możliwości szerszego odwzorowania palety barw Adobe RGB. Nie jest to jednak technologia bez wad - stosunkowo niski kontrast powoduje, że czerń bardziej przypomina szare odcienie. Model KTC M27P20 Pro oferuje jednak system lokalnego wygaszania, bazujący na diodach Mini LED, co powinno istotnie poprawić jakość czerni.

Specyfikacja monitora KTC M27P20 Pro Matryca IPS (Fast IPS) + Quantum Dot Przekątna 27" Rozdzielczość 3840 x 2160 pikseli (16:9), UHD Odświeżanie 160 Hz Technika FreeSync AMD FreeSync Premium Technika G-SYNC NVIDIA G-SYNC Compatible Czas reakcji 1 ms MPRT Kontrast statyczny 1000:1 Luminancja SDR: 500 nitów; HDR: do 1000 nitów HDR HDR10, VESA DisplayHDR 1000 Głębia kolorów 10-bit + FRC (1.07 mld odcieni barw) Pokrycie przestrzeni barw 100% sRGB, ~98% DCI-P3, 100% Adobe RGB Złącza cyfrowe 2x HDMI 2.1 (2160p, 160 Hz)

1x DisplayPort 1.4 (2160p, 160 Hz)

1x USB-C (DP 1.4 - 2160p, 160 Hz; 90 W) Inne złącza 1x USB typu B

2x USB 3.2 typu A Gen.1 (HUB USB)

1x Audio-jack 3.5 mm Głośniki 2 W (x2) Dodatkowe informacje Podświetlenie typu Mini LED, Przełącznik KVM Waga z podstawą 7,4 kg Wymiary z podstawą 617,8 x 401,5 - 531,5 x 185 mm Cena 3189 zł

W teście monitora KTC M27P20 Pro, skupiamy się na kilku najważniejszych aspektach z punktu widzenia codziennego użytkowania. Przyjrzymy się więc dokładnie jakości wykonania oraz użytkowaniu menu OSD. Nie zabraknie kolorymetrycznej weryfikacji odwzorowania przestrzeni barw sRGB, Adobe RGB oraz DCI-P3 wraz ze wskazaniem błędów w przedstawieniu barw. Sprawdzimy również równomierność podświetlenia, luminancję w kilku scenariuszach oraz obecność backlight bleedingu. Nie zabraknie również omówienia kątów widzenia, input laga (opóźnienia matrycy), smużenia oraz poboru mocy.