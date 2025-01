Jak skopiować i przenieść hasła z przeglądarki Safari do Chrome? Poradnik krok po kroku

Sposobów na przechowywanie haseł i zarządzanie nimi jest wiele. Można na przykład wykorzystać w tym celu jeden ze popularnych menedżerów haseł, takich, jak choćby LastPass czy 1Password, które działają na różnych systemach, zarówno stacjonarnych, jak i mobilnych. W tym przypadku ważne jest to, by skupić się na programach znanych i godnych zaufania. Takich, które są na rynku od lat, cieszą się dobrą reputacją i raczej nie znikną z dnia na dzień. Nikt chyba nie chce powierzać swoich cennych danych bliżej nieokreślonemu developerowi. Jednak przez długie lata przekonałem się, że potężna grupa osób nie chce instalować dodatkowych programów do obsługi haseł, lecz po prostu zapamiętuje je w przeglądarce. I tutaj właśnie pojawia się kwestia, która dotyczy tytułu tego krótkiego poradnika. Jak przenieść hasła z mniej popularnej przeglądarki Safari, występującej na mniejszej liczbie platform, do znacznie bardziej uniwersalnej Google Chrome?

Autor: Tomasz Duda

Osoby, które używają komputerów i urządzeń mobilnych Apple, mają opcję korzystania z domyślnej, wbudowanej w system przeglądarki internetowej o nazwie Safari. W zasadzie jest ona całkiem niezła i synchronizuje dane np. między laptopem a smartfonem. Sam korzystałem z niej przez dość długi czas po zakupie MacBooka oraz iPhone’a. Jednak patrząc na statystyki, choćby te z serwisu Statcounter, w skali globalnej Safari zajmuje drugie miejsce pośród przeglądarek internetowych, z wynikiem niecałe 20%, natomiast na pierwszym miejscu jest Google Chrome, z której korzysta prawie 64% użytkowników. Dla zaspokojenia ciekawości dodam, że trzecia jest Microsoft Edge, ale jej wynik to zaledwie około 5,5%. Innymi słowy, osób używających Chrome jest ponad 3x więcej, co w sumie nie powinno dziwić, bo realnie Safari uruchamiane jest głównie na urządzeniach Apple, a Chrome instalujemy powszechnie na systemach Windows, Linux, macOS, Android, iOS i innych. Ponadto część firm wymusza wręcz korzystanie z tej przeglądarki na służbowym sprzęcie. Poniżej zaprezentuję jak sprawdzić hasła w Safari, a także jak przenieść je do Chrome.

Z Safari korzysta wiele osób, ale przeglądarka internetowa Chrome jest ponad trzykrotnie bardziej popularna. Jeśli więc zamierzasz używać tej drugiej, to może Ci się przydać opcja przeniesienia haseł. Zobacz jak to zrobić.

Jak sprawdzić i skopiować hasło w przeglądarce Safari?

Aby sprawdzić, jakie jest hasło do danej strony internetowej, otwórz przeglądarkę Safari, następnie w menu na górnej belce systemowej kliknij Safari i w rozwiniętym menu wybierz Ustawienia (lub użyj skrótu klawiaturowego command + przecinek). Wyświetli się mniejsze okno z różnorodnymi opcjami, tutaj na górze kliknij kartę o nazwie Hasła. Teraz konieczne jest uwierzytelnienie użytkownika, czyli dotknięcie czytnika linii papilarnych w laptopie lub na klawiaturze Apple Magic Keyboard z Touch ID. Alternatywnie można wpisać hasło. W tym samym okienku, po lewej stronie wyświetlone zostaną dane logowania do wszystkich zapisanych stron i usług. Kliknięcie w dowolne z nich sprawi, że po prawej stronie pojawi się pole z hasłem. W razie gdyby ktoś nie chciał przenosić wszystkich haseł, lecz tylko jedno, to można je skopiować i wkleić do analogicznego pola w menedżerze haseł w innej przeglądarce (lub bezpośrednio do strony internetowej). Przeglądarka pokaże też odpowiednią informację, jeśli dane hasło zostało wykorzystane już w innej witrynie internetowej. Można użyć ikony klucza, by wygenerować automatycznie inne, bezpieczne hasło.

Jak wyeksportować hasła z Safari do Chrome lub innej przeglądarki?

Proces przenoszenia wszystkich haseł z Safari do innej przeglądarki internetowej wygląda trochę inaczej. Po otwarciu Safari należy na górnej belce systemowej kliknąć Plik, następnie Eksportuj, a potem Hasła. Przeglądarka wyświetli małe okienko z bardzo ważnym ostrzeżeniem: “Twoje hasła zostaną zachowane w formie niezaszyfrowanej i będą widoczne dla każdego, kto uzyska dostęp do tego pliku”. Warto o tym pamiętać, gdyż faktycznie wyeksportowane dane logowania mają postać pliku CSV, czyli w praktyce czystego, niezabezpieczonego tekstu. Dlatego bardzo ważne jest to, by po zaimportowaniu ich do Chrome lub innej przeglądarki jak najszybciej trwale usunąć plik z dysku i nie zapisywać go w żadnym innym miejscu. Jeśli zgadzasz się na to, to kliknij przycisk Eksportuj hasła, następnie wybierz docelowe miejsce zapisu pliku oraz w ostatnim kroku wykonaj uwierzytelnianie, choćby za pomocą czytnika linii papilarnych lub hasła.

Jak zaimportować hasła do przeglądarki Chrome?

W tym miejscu warto podkreślić, że taki plik z hasłami można zaimportować do Chrome lub innej przeglądarki, nie tylko na systemie macOS, ale również na popularnych systemach Windows czy Linux. Procedura jest niemal identyczna, ponieważ większość kroków wykonujemy bezpośrednio w interfejsie przeglądarki Chrome, który jest podobny niezależnie od systemu. Po pierwsze należy otworzyć Chrome i wejść w Ustawienia. Następnie w menu po lewej stronie przejść do zakładki Autouzupełnianie i hasła oraz po prawej stronie kliknąć w Menedżer haseł Google. Teraz ponownie po lewej stronie kliknij w ikonę z trzema paskami i wejdź w Ustawienia. Odnajdź pozycję o nazwie Importuj hasła i kliknij przycisk Wybierz plik. W wyświetlonym oknie wskaż plik z rozszerzeniem CSV, który został stworzony wcześniej i otwórz go.

Po zakończeniu importu przeglądarka Chrome będzie już miała dostęp do tych samych danych logowania, co wcześniej Safari. Import haseł można wykonać też klikając menu z ikoną trzech kropek, w prawym górnym narożniku okna przeglądarki, a następnie wchodząc w Menedżer haseł Google. Kolejne kroki są już podobne do tych pokazanych powyżej. Analogiczną procedurę przeprowadzić można również w innych przeglądarkach internetowych, choć poszczególne kroki mogą się różnić. Daj znać czy korzystasz z Chrome, a może jednak wolisz inną, mniej popularną przeglądarkę, taką jak choćby Firefox, Edge, Brave, Vivaldi, Opera itp. Podziel się opinią w komentarzu.