Interfejs OCuLink może mocno ograniczyć wydajność w stacjach eGPU. Test na przykładzie układu NVIDIA GeForce RTX 4090

Wydajność wielu urządzeń w grach wideo możemy zwiększyć dzięki stacjom eGPU, które pozwalają nam na podłączenie zewnętrznych kart graficznych. Oczywiście takie rozwiązanie nie jest pozbawione wad, gdyż wykorzystuje do działania interfejsy, które mają ograniczoną przepustowość. Mowa tutaj o Thunderbolt 4, a także OCuLink. Wiemy już, jak wielką „kulą u nogi” dla układów graficznych jest ten drugi interfejs. Niektóre karty graficzne mogą naprawdę dużo stracić.

Interfejs OCuLink może ograniczać wydajność kart graficznych, choć wydaje się, że taka sytuacja występuje w określonych przypadkach. Pewien użytkownik postanowił przeprowadzić odpowiednie testy.

OCuLink może wykorzystać cztery linie PCIe, a osiągana przepustowość plasuje się na poziomie 64 Gb/s. Z kolei przepustowość wspomnianego interfejsu Thunderbolt 4 wynosi maksymalnie 40 Gb/s. Mimo tego faktu OCuLink wydaje się mieć ograniczenia, które przekładają się na wydajność kart graficznych umieszczonych w stacjach eGPU. Użytkownik o nicku Golden Pig Upgrade postanowił podzielić się wynikami testu na platformie Weibo. Opierał się on na podłączeniu dwóch kart graficznych do wspomnianej stacji, a następnie przetestowaniu ich wydajności w kilku scenariuszach. Omawianymi modelami były NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER oraz GeForce RTX 4090.

Pierwsza z wymienionych kart umieszczona w komputerze stacjonarnym w benchmarku 3DMark Time Spy osiągnęła wynik 24 613 punktów. Z kolei w sytuacji, gdy znajdowała się w stacji eGPU i była podłączona do laptopa (bliżej nieokreślone parametry), to wynik wyniósł 22 199 punktów. Mamy więc do czynienia ze stratą wydajności na poziomie 9,8%, a więc nie tak źle. Wszystko wygląda gorzej, kiedy wybierzemy drugą kartę graficzną. W analogicznym teście i konfiguracji osiągnęła ona odpowiednio 36 487 i 28 230 punktów - w tym wypadku strata wydajności wynosi 22,6%. Natomiast kiedy podłączono kartę do zewnętrznego monitora i ponownie wykonano test, to wynik wynosił już 30 429 punktów (gorzej o 16,6%).

NVIDIA GeForce RTX 4090 / 3DMark Time Spy / eGPU / Wewnętrzny ekran

NVIDIA GeForce RTX 4090 / 3DMark Time Spy / eGPU / Monitor zewnętrzny

Benchmark 3DMark Time Spy Extreme wykazał mniejsze różnice w wydajności, gdyż karta graficzna NVIDIA GeForce RTX 4090 w komputerze stacjonarnym umożliwiła wynik na poziomie 19 930 punktów. Z kolei w stacji eGPU (nadal z wykorzystaniem interfejsu OCuLink) były to 18 902 punkty, a kiedy skorzystano z zewnętrznego monitora, wynik podniósł się do 19 925 punktów - tak więc praktycznie do tego samego pułapu, co na początku. Strata wydajności jest najbardziej widoczna w sytuacji, gdy interfejs OCuLink przekazuje sygnał do wewnętrznego ekranu urządzenia. Natomiast okazuje się, że wystarczy wykorzystać zewnętrzny monitor i straty są o wiele mniejsze. Pozostaje więc poczekać na wprowadzenie interfejsu Thunderbolt 5 do takich rozwiązań, wszak jego przepustowość może wynosić nawet 120 Gb/s

NVIDIA GeForce RTX 4090 / 3DMark Time Spy Extreme / eGPU / Wewnętrzny ekran

NVIDIA GeForce RTX 4090 / 3DMark Time Spy Extreme / eGPU / Monitor zewnętrzny

NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER NVIDIA GeForce RTX 4090 3DMark Time Spy / Komputer stacjonarny 24 613 punktów 36 487 punktów 3DMark Time Spy / eGPU / OCuLink / Wewnętrzny ekran 22 199 punktów (-9,8%) 28 230 punktów (-22,6%)



3DMark Time Spy / eGPU / OCuLink / Monitor - 30 429 punktów (-16,6%) 3DMark Time Spy Extreme / eGPU / OCuLink / Komputer stacjonarny - 19 930 punktów 3DMark Time Spy Extreme / eGPU / OCuLink / Wewnętrzny ekran - 18 902 punkty (-5,2%) 3DMark Time Spy Extreme / eGPU / OCuLink / Monitor - 19 925 punktów (-0,03%)

Źródło: Weibo @Golden Pig Upgrade