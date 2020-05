Intel Tiger Lake - układ graficzny dwukrotnie lepszy niż w Ice Lake

Za kilka tygodni możemy w końcu poznać szczegóły dotyczące pierwszych procesorów Intela należących do 11 generacji. Mowa oczywiście o mobilnych jednostkach Tiger Lake (Tiger Lake-U oraz Tiger Lake-Y), o których mówi się już od dłuższego czasu. Usprawniony 10 nm proces ma przynieść wyższe zegary rdzenia, a oprócz tego zostaną przygotowane nowe zintegrowane układy graficzne generacji 12, oparte na architekturze Xe. Procesory Tiger Lake przyniosą także jako pierwsze wsparcie dla interfejsu Thunderbolt 4. Co jakiś czas w sieci pojawią się kolejne testy próbek inżynieryjnych procesorów, natomiast dzisiaj pojawiła się bardzo ciekawa informacja dotycząca wydajności zintegrowanych układów Intel Gen.12.

Serwis Notebookcheck miał już możliwość sprawdzenia nowych zintegrowanych układów iGPU w procesorach Intel Tiger Lake - topowe jednostki Gen.12 są ponad dwukrotnie wydajniejsze od Iris Plus Graphics G7.

Niemiecki oddział Notebookchecka jako pierwsza redakcja miała już okazję przyjrzeć się bliżej układom graficznym Intel Gen.12, które będą częścią procesorów Tiger Lake-U oraz Tiger Lake-Y. Pokuszono się więc o wstępne porównanie wydajności w porównaniu do układów graficznych Intel Gen.11, których flagowym modelem był Intel Iris Plus Graphics G7 z 64 jednostkami wykonawczymi. W teście 3DMark Fire Strike, najsłabszy układ iGPU oparty o architekturę Xe i wyposażony w 48 jednostek EU (będący częścią procesora Intel Core i3 11 generacji) wypada o ponad 20% lepiej od topowego układu iGPU Iris Plus Graphics G7. Mowa oczywiście o porównaniu dwóch procesorów z TDP na poziomie 15 W.

Jeszcze ciekawiej wygląda dalsze porównanie. Z informacji pochodzących od niemieckiego oddziału Notebookchecka, procesory Intel Core i5 zostaną wyposażone w zintegrowany układ graficzny Xe z 80 aktywnymi jednostkami wykonawczymi (640 procesorów strumieniowych). W tym wypadku wydajność w benchmarku 3DMark jest niemal dwukrotnie wyższa od Iris Plus Graphics G7. Procesor Intel Core i7 11 generacji z układem Xe wyposażonym w 96 jednostek EU oraz przy TDP 15 W osiąga już ponad dwukrotnie lepsze rezultaty, a topowy procesor z TDP na poziomie 28 W dokłada do tego dodatkowe 15 procent. Jeśli takie wyniki będą miały również odzwierciedlenie w grach, wówczas układy graficzne Intel Gen.12 będą w stanie wyprzedzić nawet najmocniejsze układy Radeon Graphics, będące częścią procesorów APU AMD Renoir.

Źródło: Notebookcheck