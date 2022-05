Intel Sapphire Rapids-X z nowymi szczegółami: do 24 rdzeni Golden Cove dla mainstreamu i do 112 rdzeni dla stacji roboczych

Za kilka tygodni odbędą się targi Computex, będące jednym z najważniejszych wydarzeń dla komputerowej branży. Targi wracają w tym roku w pełni fizycznej formie, dzięki czemu doczekamy się przynajmniej kilku interesujących konferencji. Swoją obecność potwierdziła już firma AMD, ale wygląda na to, że kilka nowości zobaczymy także od Intela. Pewniakiem są mobilne procesory Alder Lake-HX, ale jest spora szansa, że podczas targów Intel pokaże również procesory z segmentu HEDT, które w ostatnich latach były przez producenta mocno zaniedbane. W sieci pojawiło się sporo szczegółów na temat tego, czego powinniśmy oczekiwać po procesorach z rodziny Sapphire Rapids-X (lub Sapphire Rapids-AP, ostateczna nazwa nie jest jeszcze potwierdzona), które będą dostępne w wersjach konsumenckich oraz dla stacji roboczych.

W sieci pojawiły się nowe doniesienia na temat procesorów Intel Sapphire Rapids-X, a więc układów z segmentu HEDT. Na rynku konsumenckim, procesory zastąpią wysłużone już jednostki Cascade Lake-X.

Według informacji ujawnionych przez Toma z kanału Moore's Law is Dead, procesory HEDT Intel Xeon-W z rodziny Sapphire Rapids-X będą duchowymi następcami serii Cascade Lake-X (duchowymi, bowiem choć mowa w teorii o HEDT, to Intel nie zamierza ich tak marketingowo pozycjonować) i zaoferują do 24 rdzeni Golden Cove (lub po prostu Performance) w monolitycznej budowie układu. Obecność 24 fizycznych rdzeni świadczy również o obsłudze do 48 wątków jednocześnie (dzięki Intel Hyper Threading). Procesory te będą obsługiwać podstawkę LGA 4677, podobnie jak serwerowe modele Sapphire Rapids, które dopiero zostaną w drugiej połowie roku wprowadzone do oferty. Obecnie źródło sugeruje taktowanie w granicach od 4,4 do 4,6 GHz dla wszystkich obciążonych rdzeni oraz powyżej 5,0 GHz (być może nawet 5,2 GHz) przy obciążeniu jednego rdzenia. Współczynnik PL1 tych jednostek (czy raczej PBP - Processor Base Power) ma wynosić od 200 do 300 W, z kolei PL2 (MTP - Maximum Turbo Power) - od 300 do 400 W. Nie będą to zatem szczególnie energooszczędne procesory.

Konsumenckie procesory Intel Xeon-W będą również posiadał 4-kanałowy kontroler pamięci DDR5 ze wsparciem dla korekcji błędów ECC. Tom sugeruje wsparcie od 512 GB do nawet 2 TB, w zależności od pozycjonowania danego procesora. Oprócz rozbudowanego kontrolera pamięci, procesory Sapphire Rapids-X dla mainstreamu zaoferują 64 linie PCIe 5.0. Choć procesory moga zostać pokazane na Computexie, ich faktyczna premiera odbędzie się nie wcześniej niż pod koniec trzeciego kwartału roku. Oprócz konsumenckich wersji procesorów Xeon-W, w ofercie Intela pojawią się także warianty dla eksperckich stacji roboczych. W tym wypadku procesor Xeon w pojedynczym sockecie zaoferuje do 56 rdzeni z obsługą 112 wątków. Ma być jednak możliwość przygotowania konfiguracji dual-socket z łącznie 112 rdzeniami oraz 224 wątkami. Modele dla stacji roboczych mają ponadto odznaczać się obecnością 8-kanałowego kontrolera pamięci DDR5 oraz 112 liniami PCIe 5.0.

Źródło: WCCFTech, Moore's Law is Dead