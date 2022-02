Intel Sapphire Rapids HEDT to procesory dla najszybszych komputerów. Kiedy możemy spodziewać się premiery?

W weekend informowaliśmy o pierwszych wynikach wydajności próbki inżynieryjnej serwerowego procesora Intel Sapphire Rapids. Dla Intela bez wątpienia szykuje się największa premiera od lat na tym rynku, ale jak z pewnością wiecie, układy Sapphire Rapids nie trafią wyłącznie do serwerów, ale będą także częścią nowej platformy HEDT. Od czasu premiery ostatniej generacji Cascade Lake-X minęło już sporo czasu, więc najwyższa pora by producent zaktualizował swoją ofertę. Tak samo dotyczy to AMD, które nadal nie pokazało procesorów HEDT z rodziny Ryzen Threadripper, opartych na architekturze Zen 3. Co zaś się tyczy układów Sapphire Rapids, to w sieci pojawiły się nowe informacje wskazujące na dość odległy termin premiery.

Według najnowszych doniesień, procesory Intel Sapphire Rapids z segmentu HEDT pojawią się dopiero przed końcem 2022 roku.

Według nieoficjalnych informacji, procesory Intel Sapphire Rapids-AP (tak bowiem mają się nazywać nowe HEDT, nie Sapphire Rapids-X) zostaną zaprezentowane pod koniec tego roku. Przypominamy, że będą to jednostki oparte wyłącznie o rdzenie Golden Cove, wyprodukowane w 10 nm procesie technologicznym Intel 7 oraz wykorzystujące m.in. PCIe 5.0 oraz kontroler DDR5 4800 MHz. Samo określenie Sapphire Rapids-AP może się z kolei odnosić do budowy typu MCM. Podobne rozwiązanie wykorzystano bowiem w układach Cascade Lake-AP. Nie byłoby to zresztą zaskakujące, tym bardziej że modułowa budowa będzie wykorzystana także w serwerowych procesorach Sapphire Rapids-SP, gdzie otrzymamy 4 płytki złączone ze sobą. Według nieoficjalnych informacji, nowa generacja HEDT Intela będzie skierowana w pierwszej kolejności dla stacji roboczych.

The next-generation HEDT-X platform may be SapphireRapids-AP by the end of this year. — 结城安穗-YuuKi_AnS (@yuuki_ans) February 13, 2022

Intel zamierza podzielić procesory Sapphire Rapids HEDT na dwie odrębne grupy. Jedna ma przynależeć do wydajnych stacji roboczych, druga z kolei ma być oferowana jako "konsumencka platforma stacji roboczych". Pierwsza grupa zaoferuje od 12 do 56 rdzeni Golden Cove, do 112 linii PCIe 5.0, 8-kanałowy kontroler pamięci (nie wiemy jednak nadal czy zarówno DDR4 jak i DDR5 czy tylko DDR5) oraz TDP do 350 W. Ceny procesorów HEDT z tej grupy mają oscylować w granicy od 3000 do 5000 dolarów. Z kolei druga grupa, która potocznie ma być nazywana konsumencką platformą dla stacji roboczych, ma natomiast zastąpić takie układy jak Intel Cascade Lake-X oraz Intel Xeon-W Skylake-X. W tym wypadku mamy otrzymać od 28 do 36 rdzeni Golden Cove, 64 linie PCIe 5.0 oraz 8-kanałowy kontroler pamięci bez korekcji EEC lub 4-kanałowy kontroler pamięci z korekcją błędów EEC. TDP ma domyślnie sięgać 300 W, aczkolwiek mówi się, że topowy przedstawiciel serii z taktowaniem sięgającym 5,0 GHz może mieć TDP na poziomie 400 W. Ceny, w zależności od SKU, mają wynosić od 500 do 3000 dolarów. Oczywiście powyższe informacje na temat możliwej specyfikacji obecnie są niepotwierdzone, więc do czasu premiery jeszcze wiele może ulec zmianie.

