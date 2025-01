Intel otworzył nową fabrykę w Irlandii, w której nowoczesne procesory będą produkowane w litografii Intel 4

Na początku lipca 2023 roku informowaliśmy czytelników PurePC, że pewnie doniesienia wskazują na rychłe rozpoczęcie produkcji 14. generacji procesorów z rodziny Meteor Lake, a co za tym idzie litografii Intel 4. Długo nie musieliśmy czekać, ponieważ Intel właśnie ogłosił rozpoczęcie produkcji tejże litografii w pierwszym mieście w Europie - Leixlip, które znajduje się w Irlandii. Tamtejsza fabryka Fab 34 będzie również pierwszą, która wykorzysta technologię EUV.

Intel oficjalnie ogłosił masową produkcję układów w nowej litografii Intel 4. Otwiera to drogę procesorom z serii Intel Core Ultra z rodziny Meteor Lake, a także późniejszym, które wykorzystają technologię EUV.

Wprowadzona litografia Intel 4 (7 nm) umożliwi produkcję wspomnianych procesorów z serii Intel Core Ultra, a także otworzy drzwi dla jednostek Intel Xeon następnej generacji (te wkroczą na rynek już w 2024, natomiast procesem technologicznym będzie Intel 3). Proces ten korzysta z metody EUV (Extreme Ultraviolet Lithography), która wykorzystuje promieniowanie ultrafioletowe zamiast promieniowania widzialnego lub podczerwonego. EUV charakteryzuje się bardzo krótką długością fal (13,5 nm), więc wytwarzane układy scalone mogą być naprawdę niewielkie. Fabryka w Leixlip jest pierwszą, która stosuje produkcję HVM (High-Volume Manufacturing), czyli wytwarza układy na masową skalę.

Technologia EUV ma dość szerokie zastosowanie, aczkolwiek Intel zapowiedział, że zostanie wykorzystana do tworzenia półprzewodników dla obecnych aplikacji, które wymagają sporej mocy obliczeniowej. Związane są one z aktualnie rozwijaną sztuczną inteligencją, centrami danych w chmurze, czy też pojazdami autonomicznymi. Intel dąży do tego, aby do 2025 roku odzyskać pozycję lidera w branży technologicznej. Ma się do tego przyczynić wprowadzenie pięciu litografii w okresie czterech lat. Można jeszcze wspomnieć, że firma zainwestowała przeszło 17 miliardów euro w otwarcie omawianej fabryki Fab 34 w Irlandii.

Źródło: Intel