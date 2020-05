Intel DG1 - nowe informacje odnośnie specyfikacji karty graficznej

Podczas prezentacji firmy Intel na targach CES dowiedzieliśmy się nieco więcej na temat procesorów z rodziny Tiger Lake, które pojawią się w tym roku. Nie omieszkano także podzielić się pierwszą, publiczną prezentacją możliwości dedykowanej karty graficznej opartej o architekturę Xe. Wersje inżynieryjne (Software Development Vehicle) zostały rozesłane do ISV - Independent Software Vendors. Według ostatnich informacji, karta Discrete Graphics 1 osiaga poziom nieco wyższy od Intel Iris Plus Graphics G7 oraz niestety dużo poniżej kart pokroju NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti. Do momentu rzeczywistej premiery dużo jednak może się w tej kwestii zmienić, bowiem wszystkie dotychczasowe wersje inżynieryjne testowane były bez właściwych sterowników. Nowy wpis z bazy SiSoft Sandra daje z kolei nam wgląd w kolejne szczegóły dotyczące specyfikacji układu graficznego Intel DG1.

Intel DG1 mający 96 jednostek wykonawczych zostanie wyposażony najpewniej w 768 procesorów strumieniowych oraz 3 GB pamięci VRAM.

Intel DG1 to pierwsza konsumencka karta graficzna wykorzystująca architekturę Xe oraz przygotowana z myślą o tańszych laptopach. W przypadku DG1 mowa o wykorzystaniu Xe w wariancie Low Power (Xe-LP), podczas gdy Intel pracuje również nad układami przeznaczonymi dla stacji roboczych oraz zastosowań HPC - w tym wypadku mowa o tzw. Xe-HP (High Power) oraz Xe-HPC. Pierwsza, nadchodząca karta Intel DG1 wykorzystuje także 10 nm proces technologiczny, podczas gdy wydajniejszy wariant Intel DG2 będzie bazował już na 7 nm litografii. Podobnie jak topowy, zintegrowany układ graficzny Intel Gen.12, również Discrete Graphics 1 posiada 96 jednostek wykonawczych. Dzięki nowemu wpisowi w bazie SiSoft Sandra, poznaliśmy kolejne szczegóły dotyczące specyfikacji dedykowanej karty.

Według nowych informacji, wspomniane 96 jednostek wykonawczych (EU) przełoży się w tym wypadku na 768 procesorów strumieniowych. Dodatkowo dedykowana karta Intel DG1 ma zostać wyposażona w 3 GB pamięci VRAM. Niestety wpis w SiSoft Sandra nie ujawnia, czy GPU wykorzysta kości GDDR5 czy GDDR6 - biorąc jednak pod uwagę wygaszanie produkcji starszych GDDR5 powinniśmy oczekiwać nowszych i bardziej energooszczędnych GDDR6. Warto także pamiętać, że oprócz wersji z 96 jednostkami wykonawczymi powinna pojawić się także pełna wersja ze 120 EU, co z kolei przełoży się na obecność 960 procesorów strumieniowych. Ze względu na przełożenie targów Computex, tak naprawdę wciąż nie wiemy kiedy powinniśmy oczekiwać konkretnych informacji od Intela odnośnie debiutu Discrete Graphics 1.

Źródło: VideoCardz