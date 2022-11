Intel Core i9-13900KS i inne nadchodzące układy Core 13. generacji trafiły do oferty kanadyjskiego sklepu. Ceny wcale nie są atrakcyjne

Do tej pory Intel zaprezentował procesory Raptor Lake jedynie w wersjach z odblokowanym mnożnikiem, jednak wszyscy spodziewamy się, że zaraz po Nowym Roku portfolio Niebieskich poszerzy się o dodatkowe modele. Wśród nich znajdziemy nie tylko atrakcyjne cenowo warianty z mniejszą liczbą rdzeni, ale także kolejne układy dla bezkompromisowych entuzjastów, jak np. Core i9-13900KS. Wszystkie nadchodzące procesory trafiły już nawet do oferty kanadyjskiego sklepu PC-Canada. Szkoda tylko, że ceny nie zachęcają...

Oficjalna prezentacja pozostałych procesorów Intel Core 13. generacji odbędzie się podczas targów CES 2023, które startują już 5 stycznia.

Jak pokazuje poniższe zestawienie, topowy Core i9-13900KS rozpędzający się do 6,0 GHz ma kosztować aż 972 CAD. Po przeliczeniu wychodzi niecałe 3300 zł, ale pamiętajmy, że ceny sprzętu w Kanadzie są nieco niższe niż u nas. Dla porównania, standardowy, dostępny już model Core i9-13900K w tym samym sklepie kosztuje 795 CAD, czyli jest aż 22% tańszy. Warto zwrócić też uwagę na ceny pozostałych, nieujawnionych jeszcze procesorów Core. Model i9-13900 kosztuje 819 CAD (ok. 2750 zł), a i7-13700 - 557 CAD (ok. 1875 zł), czyli niemal tyle samo co wariant z odblokowanym mnożnikiem (567 CAD). Nietrudno się więc domyślić, że widoczne oferty mogą stanowić tzw. placeholdery. Faktyczne ceny układów powinny być nieco niższe.

Oficjalna prezentacja nowych procesorów Intel Core 13. generacji odbędzie się podczas przyszłorocznych targów CES 2023, które startują już 5 stycznia. Razem z nowymi jednostkami zadebiutują także płyty główne z chipsetem Intel B760, aczkolwiek warto dodać, że wszystkie nowe układy będą działać także na platformach z układem logiki z serii 600. Warto również pamiętać, że nie wszystkie chipy z 13. generacji Core będą oparte o architekturę Raptor Lake. Udało się już ustalić, że tańsze modele będą oparte o matryce Alder Lake, co zostało pokazane w poniższej tabeli.

Procesor Architektura Rdzenie / wątki Taktowanie bazowe Taktowanie Boost Cache L3 iGPU TDP i9-13900KS Raptor Lake B0 8P+16E/32T ? 6,0 GHz 36 MB UHD Graphics 770 ? i9-13900KF Raptor Lake B0 8P+16E/32T 3,0 GHz 5,8 GHz 36 MB - 125 W i9-13900K Raptor Lake B0 8P+16E/32T 3,0 GHz 5,8 GHz 36 MB UHD Graphics 770 125 W i9-13900F Raptor Lake B0 8P+16E/32T 2,0 GHz ? 36 MB - 65 W i9-13900 Raptor Lake B0 8P+16E/32T 2,0 GHz ? 36 MB UHD Graphics 770 65 W i9-13900T Raptor Lake B0 8P+16E/32T 1,1 GHz ? 36 MB UHD Graphics 770 35 i7-13700KF Raptor Lake B0 8P+8E/24T 3,4 GHz 5,4 GHz 30 MB - 125 W i7-13700K Raptor Lake B0 8P+8E/24T 3,4 GHz 5,4 GHz 30 MB UHD Graphics 770 125 W i7-13700F Raptor Lake B0 8P+8E/24T 2,1 GHz ? 30 MB - 65 W i7-13700 Raptor Lake B0 8P+8E/24T 2,1 GHz ? 30 MB UHD Graphics 770 65 W i7-13700T Raptor Lake B0 8P+8E/24T 1,4 GHz ? 30 MB UHD Graphics 770 35 W i5-13600KF Raptor Lake B0 6P+8E/20T 3,5 GHz 5,1 GHz 24 MB - 125 W i5-13600K Raptor Lake B0 6P+8E/20T 3,5 GHz 5,1 GHz 24 MB UHD Graphics 770 125 W i5-13600 Alder Lake C0 6P+8E/20T 2,7 GHz ? 24 MB UHD Graphics 770 65 W i5-13600T Alder Lake C0 6P+8E/20T 1,8 GHz ? 24 MB UHD Graphics 770 35 W i5-13500 Alder Lake C0 6P+8E/20T 2,5 GHz ? 24 MB UHD Graphics 770 65 W i5-13500T Alder Lake C0 6P+8E/20T 1,6 GHz ? 24 MB UHD Graphics 770 35 W i5-13400F Raptor B0 / Alder C0 6P+4E/16T 2,5 GHz 4,6 GHz 20 MB - 65 W i5-13400 Raptor B0 / Alder C0 6P+4E/16T 2,5 GHz 4,6 GHz 20 MB UHD Graphics 770 65 W i5-13400T Alder Lake C0 6P+4E/16T 1,3 GHz ? 20 MB UHD Graphics 770 35 W i3-13100F Alder Lake H0 4P+0E/8T 3,4 GHz ? 12 MB - 65 W i3-13100 Alder Lake H0 4P+0E/8T 3,4 GHz ? 12 MB UHD Graphics 770 65 W i3-13100T Alder Lake H0 4P+0E/8T 2,5 GHz ? 12 MB UHD Graphics 770 35 W

Źródło: VideoCardz, PC-Canada