Intel Core i5-1350P - pierwszy test wydajności pokazuje niewielką przewagę Raptor Lake-P względem układu Core i5-1250P

Miesiąc temu informowaliśmy Was o procesorze Intel Core i7-1370P, który względem poprzednika (Core i7-1270P) otrzymał pewne zmiany w specyfikacji - przede wszystkim doczepiono mu dwa rdzenie Performance, dzięki czemu z układu 12-rdzeniowego i 16-wątkowego (4 P-Core + 8 E-Core) stał się procesorem 14-rdzeniowym i 20-wątkowym (6 P-Core + 8 E-Core). Tymczasem w bazie programu GeekBench pojawił się kolejny przedstawiciel serii Raptor Lake-P. Mowa o procesorze Intel Core i5-1350P, który w przeciwieństwie do wspomnianego modelu Core i7-1370P, nie otrzymał specjalnych zmian w specyfikacji.

W bazie programu GeekBench pojawił się procesor Intel Core i5-1350P, wyposażony w 12 rdzeni z obsługą 16 wątków. Pierwszy test wydajności pokazuje symboliczną przewagę względem Core i5-1250P.

W bazie programu GeekBench ujawnił się laptop z serii Acer TravelMate o oznaczeniu P614-53. Mowa o biznesowej serii ultrabooków, oferujących lekką obudowę i niezłe osiągi na zasilaniu akumulatorowym. Wspomniane urządzenie zostało wyposażone w procesor Intel Core i5-1350P z 13. generacji Raptor Lake-P. Jednostka ta posiada 12 rdzeni oraz 16 wątków - nie zaszły tutaj żadne zmiany względem dotychczasowego modelu Intel Core i5-1250P. Zwiększono jednak zegary. Bazowe taktowanie wynosi 1,9 GHz (o 200 MHz więcej), z kolei w trybie Turbo Boost sięga maksymalnie 4,7 GHz (o 300 MHz więcej). Nie brakuje również 3 MB pamięci cache L2 oraz 12 MB pamięci cache L3.

Procesor Intel Core i5-1350P uzyskał w teście jednowątkowym dokładnie 1686 punktów, co jest wynikiem o 6% lepszym w porównaniu do układu Intel Core i5-1250P (1583 punkty). W teście wielowątkowym różnice są jeszcze mniejsze. Przedstawiciel 13. generacji uzyskał 8980 punktów, podczas gdy jego bezpośredni poprzednik - 8778 punktów (a więc raptem 2%). Przy wyższych, maksymalnych zegarach oznacza to najpewniej jeszcze mocniej odczuwalny throttling już w trakcie pomiarów. Procesory Intel Raptor Lake dla laptopów zostaną zaprezentowane podczas targów CES 2023 w przyszłym tygodniu.

Źródło: GeekBench, Notebookcheck