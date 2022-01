Intel Core i5-12490F - ciekawy procesor z 20 MB cache L3 i taktowaniem do 4,6 GHz. Szkoda, że trafi tylko na chiński rynek

Poznaliśmy już wszystkie desktopowe procesory z rodziny Intel Alder Lake. Po debiucie czołowych jednostek z odblokowanym mnożnikiem doczekaliśmy się w końcu zapowiedzi tańszych procesorów dla mniej wymagających użytkowników. Obyło się bez zaskoczeń - zwykli konsumenci zapewne będą polować na modele Core i5, choć ubolewać można jedynie nad tym, że z przystępnych cenowo jednostek jedynie i5-12400 doczeka się wersji bez iGPU. Jak jednak informuje serwis VideoCardz, Intel ma w zanadrzu jeszcze jeden model pozbawiony zintegrowanej grafiki. To Intel Core i5-12490F, którego specyfikacja jest bardzo ciekawa i jednocześnie zaskakująco dobra. Co już wiemy o tym układzie?

Intel Core i5-12490F nie trafi do naszej części świata - to model oferowany wyłącznie dla Chin, nad czym możemy ubolewać, bo jego specyfikacja jest bardzo interesująca.

Intel Core i5-12490F to 6-rdzeniowy/12-wątkowy procesor pracujący z bazowym taktowaniem 3,0 GHz, które jednak może wzrosnąć aż do 4,6 GHz. Patrząc na te dane można pomyśleć, że to nic innego, jak Core i5-12500 bez iGPU. Dalsza część specyfikacji jest jednak znacznie ciekawsza, bowiem okazuje się, że chip dysponuje aż 20 MB pamięci cache L3, podczas gdy zwykłe "zablokowane" modele Core i5 mają jej 18 MB. Wynika to z zastosowania matrycy typu C0, tej samej, z której korzystają wydajne "odblokowane" jednostki wydane jeszcze w zeszłym roku.

Problem w tym, że Intel Core i5-12490F nie trafi do naszej części świata - to model oferowany wyłącznie dla Chin, nad czym możemy ubolewać, bo jego specyfikacja jest bardzo interesująca. Warto jednak wspomnieć o tym, że ma być on sprzedawany bez załączonego chłodzenia (które domyślnie jest dołączane do takich chipów jak i5-12400F czy i5-12500). Co więcej, cena samego układu jest dosyć wysoka, ponieważ została ustalona na poziomie równowartości ok. 250 dolarów - kosztuje więc niewiele mniej od Core i5-12600KF i znacznie więcej od większości "zablokowanych" chipów Core i5 12. generacji kosztujących ok. 200 dolarów i mniej. Wygląda więc na to, że Core i5-12490F to jedynie ciekawostka, której nigdy nie będzie nam dane przetestować.

Intel Core i5-12490F Intel Core i5-12500 Rdzenie / wątki 6 / 12 6 / 12 Taktowanie bazowe / Boost 3,0 GHz / 4,6 GHz 3,0 GHz / 4,6 GHz Matryca C0 H0 Pamięć cache L3 20 MB 18 MB Zintegrowana grafika - UHD 730 Bazowe TDP 65 W 65 W Turbo TDP 117 W 117 W Cena ~250 dolarów 202 dolary

Źródło: VideoCardz, JD