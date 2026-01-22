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Start Aktualności Procesory

Procesory Intel Alder Lake osiągnęły status EOL. Producent wycofuje z oferty swoje pierwsze hybrydowe układy

Piotr Piwowarczyk | 22-01-2026 12:35 |

Procesory Intel Alder Lake osiągnęły status EOL. Producent wycofuje z oferty swoje pierwsze hybrydowe układyJeszcze całkiem niedawno Intel miał w swojej ofercie wyłącznie 14-nanometrowe modele, których fundament został położony w 2015 roku. Na szczęście fani giganta z Santa Clara doczekali się w końcu rewolucji - w 2021 roku Intel wprowadził do sprzedaży wyczekiwane hybrydowe układy Alder Lake, znane również jako Core 12. generacji. Jednak mimo tego, że nawet dziś nie można narzekać na ich możliwości, producent zdecydował się wycofać się je z oferty.

12. generacja Core wydajnościowo wciąż daje radę, a przy tym uchodzi za bardzo stabilną. Do tej pory jednak Intel wydał wiele nowszych jednostek, a Arrow Lake Refresh zbliża się wielkimi krokami, więc decyzja giganta nie może dziwić.

Procesory Intel Alder Lake osiągnęły status EOL. Producent wycofuje z oferty swoje pierwsze hybrydowe układy [1]

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Warto przypomnieć, że debiut procesorów Core 12. generacji był ważnym wydarzeniem w świecie nowych technologii - razem z nimi pojawiła się także zupełnie platforma Intela z gniazdem LGA 1700, a także obsługą pamięci DDR5 i PCIe 5.0. Należy też wspomnieć, że generacja Alder Lake wydajnościowo wciąż daje radę, a przy tym uchodzi za bardzo stabilną. Raptor Lake i późniejsze odświeżenia tej architektury bywają bardziej awaryjne w niektórych konfiguracjach, co sprawiło, że część użytkowników na dłużej zaufała właśnie 12. generacji Core. Do tej pory jednak producent wydał wiele nowszych jednostek, a Arrow Lake Refresh zbliża się wielkimi krokami, więc decyzja giganta nie może dziwić, zwłaszcza że w zeszłym roku wycofano już z produkcji kilka mobilnych procesorów Alder Lake. Oznaczenie EOL (notabene nadane dokładnie 6 stycznia tego roku) obejmuje zarówno wersje pudełkowe, jak i warianty OEM w całej linii Alder Lake, od budżetowych modeli Celeron po flagowe Core i9. Sprzedawcy detaliczni mają czas do 25 lipca na złożenie ostatecznych zamówień, a ostatnia dostawa ma przypadać na 22 stycznia 2027 roku. Alder Lake'i nie znikną więc z rynku zupełnie od razu.

Procesory Intel Alder Lake osiągnęły status EOL. Producent wycofuje z oferty swoje pierwsze hybrydowe układy [2]

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Obok Alder Lake'ów żegnać będziemy także niektóre serwerowe chipy Sapphire Rapids. Intel postanowił wycofać z produkcji jedynie skalowalne warianty przeznaczone do serwerów, podczas gdy procesory do stacji roboczych (Xeon W-2400, W-3400 , W-2500 i W-3500) pozostają na razie w aktywnej produkcji. Podobnie jak Alder Lake na rynku konsumenckim, Sapphire Rapids to pierwsza hybrydowa generacja procesorów dla centrów danych. Układy te jednak mają znacznie trudniejszą historię. Pierwotnie zaprezentowane zostały w 2019 roku, ale do sprzedaży trafiły dopiero w 2023 roku. Zgodnie z ujawnionym dokumentem, Intel przestał przyjmować nowe zamówienia na Sapphire Rapids Scalable 26 września 2025 roku, ale ostateczne dostawy zaplanowano dopiero na 31 marca 2028 roku.

Źródło: Tom's Hardware, VideoCardz
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