Indiana Jones and the Great Circle - odkryto sposób, jak ustawić angielskie audio zachowując polskie napisy

Choć Microsoft stara się jak może, by wypuszczać najlepszej jakości projekty z nimi związane, efekty na ogół bywają bardzo różne. Wykupywanie mocnych studiów nie zawsze owocuje równie mocnym tytułem, czego dobrym dowodem są takie pozycje jak zeszłoroczny Redfall, największa porażka w historii studia Arkane. Ale na przykład teraz MachineGames stworzyło grę, która jak na razie przyjmuje się bardzo dobrze. Posiada jednak pewne warte wyeliminowania wady.

Pojawił się dobry sposób na to, by uzyskać polskie napisy przy angielskim audio w Indiana Jones and the Great Circle.

Do The Great Circle można podchodzić w różny sposób, ale jak podkreślałem zresztą w recenzji, potrafi naprawdę dobrze uchwycić magię klasycznych produkcji z Harrisonem Fordem w roli głównej, stąd też na wiele problemów nierzadko macha się ręką. Niemniej jednak do ideału brakuje sporo. Żeby daleko nie szukać, zdecydowano się na dziwne posunięcie związane z językiem: albo zaakceptujemy pełny polski dubbing, albo musimy zmieniać język całej gry (a na Xbox Series - konsoli), by doświadczyć przy tym oryginalnych angielskich głosów. Nie musi to być niedogodność zupełnie psująca doświadczenie, ale ma prawo przeszkadzać.

Na szczęście można temu zaradzić. W trakcie jednej z konwersacji pod recenzją Indiana Jones and the Great Circle użytkownik @mrocznewidmo postanowił podzielić się sposobem na wprowadzenie polskich napisów do anglojęzycznej wersji gry. Aktualnie kluczowe pliki pobieramy z tego źródła. W tym miejscu pozwolę sobie posłużyć się dokładnym cytatem z rzeczonej rozmowy: "Wklejamy do głównego folderu z grą i zastępujemy wszystkie pliki. Ewentualnie robimy sobie kopię folderu base -> sound -> externalsources -> pc i robimy kopię folderu pl_pl". Rozwiązanie ma działać na wersję gry na Steamie oraz w Game Passie (Microsoft Store). Efekt końcowy powinien wyglądać w ten sposób. Przynajmniej na razie jest to chyba najbliższe ideału wyjście, aczkolwiek niekoniecznie musi być jedyne. W każdym razie póki co trzeba kombinować...

Źródło: @mrocznewidmo (PurePC)