In Win Diéy - Rozkładana obudowa niczym drzewo z projektorem

Diéy to obudowa, którą mógł wymyślić chyba tylko znany z oryginalnych pomysłów In Win. To luksusowy i designerski produkt, który zaprezentowany został już na targach CES 2020 oraz miał być gwiazdą na stoisku Computex 2020. In Win Diéy to konstrukcja typu "open frame", zaprojektowana tak, by przypominać nieziemską roślinę rodem z science fiction. Wysoka na łącznie 230 cm konstrukcja składa się ze stojaka, który niejako zawiesza duży kulisty obiekt za pomocą zmechanizowanych, oświetlonych „płatków” wykonanych z pleksiglasu, przypominających kwiatostan lub chmarę motyli szykujących się do odlotu. Elementy te "kwitną" odsłaniając otwartą konstrukcję, z dwukomorowym wnętrzem (w tym przypadku zastosowano pionową przegrodę) rozmiaru full tower.

In Win Diéy to obudowa z serii Signature, zainspirowana poprzednią odsłoną, czyli Yǒng („Poczwarką”). Każdy z 80 "płatków" wyposażony jest w LEDy ARGB z 4 zaprogramowanymi pokazami świetlnymi.

Zawieszenie Diéy na stojaku pozwala wbudowanemu projektorowi stworzyć pokaz świetlny, który reaguje na rytm muzyki, dzięki czemu może być ono interesującym uzupełnieniem spotkań, zarówno w interesach, jak i w domu (może jednak nie w aktualnej sytuacji). Diéy posiada wbudowany system "sztucznej inteligencji", która promuje naturalne interakcje poprzez wykrywanie twarzy, sterowanie głosem i gestami dłoni. Obsługiwanych jest wiele usług asystentów głosowych, co pozwala użytkownikom wybrać preferowany ekosystem. Aby uzyskać dostęp do wnętrza, wystarczy podnieść "skrzydła" Diéy.

Dzięki zastosowaniu warstwowego pokrycia osiągane są doskonałe wyniki termiczne, ponieważ ciepło każdego elementu może łatwo się wydostać (ale też z drugiej strony problemem będzie na pewno kurz). Obudowa obsługuje płyty główne do E-ATX, posiada miejsce na osiem gniazd rozszerzeń, wspiera radiatory o wielkości do 360 mm (których można zamontować łącznie trzy) i oczywiście USB 3.1 Gen2 Type-C. Maksymalna długość kart graficznych, które można umieścić w In Win Diéy to 360 mm, natomiast chłodzenia powietrzne procesorów mogą mierzyć do 170 mm wysokości. Nabywca tej oryginalnej obudowy może zamontować do czterech 3.5" dysków albo zamiast nich zastosować konstrukcje 2.5".

Podstawa głównego elementu posiada wbudowany projektor LED, który przesyła (programowalne) logo In Win na ekran u podnóża szkieletu. W zależności od orientacji płatków, element z podwoziem ma wymiary 800 mm x 960 mm x 960 mm lub 800 mm x 1300 mm x 1300 mm (wysokość x szerokość x głębokość). Po uwzględnieniu gigantycznej podstawy uzyskuje się łącznie wymiary 2300 mm x 1000 mm x 1500 mm (tak, to już są metry w każdą ze stron). Zgodnie z doniesieniami, In Win przyjmie zamówienia na niewielką serię produkcyjną w tym miesiącu, choć firma nie ujawniła jeszcze cen.

